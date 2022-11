Derby gegen Gebenbach: Wasserwerkelf hat nichts zu verlieren Bei der SpVgg SV Weiden baut man auf einen große Willensstärke, die die Elf schon gegen manche Spitzenmannschaft zuhause auf den Platz gebracht hat

Gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Bayernliga Nord, der DJK Gebenbach, hat die SpVgg SV Weiden am Samstag um 14 Uhr zu Hause nichts zu verlieren. „Wenn wir am Ende als Sieger vom Platz gehen, ist alles genial. Wenn wir dagegen verlieren, dann sagen auch alle, dass das doch klar gewesen ist“, so Coach Rüdiger Fuhrmann. Natürlich sei es nun schwer, sein Team nach der Niederlage bei der DJK Ammerthal, wieder aufzurichten. „Sie lassen natürlich die Köpfe hängen, da sie auswärts in der Hinrunde kein Erfolgserlebnis hatten. Nun müssen wir hoffen, dass unser Team auf dem Platz zeigt, das es den Sieg unbedingt will“, so der Trainer der Schwarz-Blauen vor der großen Herausforderung gegen den aktuellen Vizemeister.

Noch vier Partien sind es bis zur Winterpause und Weiden ist aktuell seit fünf Partien ohne Sieg. Michael Jonczy, der nach dem letzten Spiel sehr enttäuscht war, brachte es aber auf den Punkt: „Gegen Gebenbach ist alles wieder auf Null, da beginnt für uns wieder ein neues Spiel, in das wir uns erfolgreich einbringen können“. Aus dem Lazarett der Wasserwerkler gibt es von David Bezdicka Positives zu berichten, er ist von seiner Erkrankung wieder genesen, man muss aber sehen, ob er von Beginn an wieder eingesetzt werden kann. Im Training ist auch wieder Chousein Chousein, bei ihm wird es aber noch länger dauern, bis er wieder volle 90 Minuten spielen kann.



Ans Hinspiel zum Saisonauftakt erinnert man sich im Weidener Lager nicht gerne, ereilte die Weidener doch in Gebenbach erst in der Nachspielzeit der Knockout. Die DJK hatte ein sehr schnelles Tor in der 5. Minute durch Marco Seifert vorgelegt, doch Weiden schaffte den Ausgleich in der 72. Minute durch Josef Rodler. Lange sah es so aus, als würde der Aufsteiger einen Teilerfolg im ersten Spiel landen, doch leider hatte Salah El Berd etwas dagegen, als er nach missglücktem Schussversuch des Ex-Weideners Friedrich Lieder das Leder in der 92. Minute zum Sieg seiner Mannschaft ins Tor der Gäste spitzelte.



Die Mannen des Trainerduos Kai Hempel/Markus Kipry sind seit Wochen in einer beeindruckenden Verfassung und stehen nicht umsonst mit nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Eintracht Bamberg auf Rang 2. Zehn Spiele in Folge hat die DJK erfolgreich absolviert, die letzte Niederlage datiert vom 12. August. Zuletzt siegte Gebenbach in Würzburg mit 2:1 durch Treffer von Salah El Berd und Niko Becker, der mit 15 Einschüssen die Torschützenliste der Bayernliga anführt. Beeindruckende Zahlen, auf jeden Fall weiß jeder im Weidener Team, vor welch höchst anspruchsvoller Hausaufgabe man am Samstagnachmittag im Spardabank-Stadion steht.