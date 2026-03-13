Derby für Südwest – Bergfried will Bödingen wieder ärgern

In der Mittelrheinliga stehen umkämpfte Duelle an – Foto: Boris Hempel

Derby für den Spitzenreiter Die Frauen der DJK Südwest Köln reisen als klarer Favorit zum Ideal Club de Futbol Casa de España, doch die Tabelle rückt bei diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen gerne mal in den Hintergrund. Während Südwest die Spitzenposition festigen will, benötigt Casa jeden Zähler, um sich weiter von der gefährlichen Zone abzusetzen. DJK-Trainerin Larissa Schnackertz weiß genau, dass Derbys ihre eigenen Gesetze schreiben und warnt davor, die Gastgeberinnen zu unterschätzen. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes“, betont Schnackertz vor dem Duell. Die Favoritenrolle auf dem Papier spielt für sie in der Vorbereitung kaum eine Rolle, da sie die Heimstärke des Gegners kennt: „Auswärts bei Casa ist es nie einfach.“ Die Marschroute für den Tabellenprimus bleibt dennoch unverändert offensiv. Um den Vorsprung auf Alemannia Aachen zu wahren, fordert die Trainerin volle Einsatzbereitschaft von ihrer Elf: „Wir werden alles reinwerfen, um die drei Punkte mitzunehmen.“

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana DJK Südwest Köln DJK Südwest 15:15 PUSH

Intensives Duell für Waldenrath Wenn die Frauen von Viktoria Waldenrath-Straeten am Sonntag den SC Alemannia Straß empfangen, sollten die Zuschauer sich auf eine umkämpfte Partie einstellen. In der Tabelle trennen beide Mannschaften zwar einige Plätze, doch es wird ein enges Duell erwartet. Für die Gastgeberinnen geht es darum, den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe zu halten. Für Straß geht es um jeden Punkt, um sich im Tabellenmittelfeld zu behaupten. Viktoria-Trainer Maik Hernold stellt sein Team auf eine hochintensive Begegnung ein und weiß genau, was auf seine Spielerinnen zukommt: „Gegen Straß sind es immer extrem intensive Spiele, auch mit vielen intensiven Zweikämpfen. Es wird uns alles abverlangt werden“, so seine Einschätzung. Die Gäste sind bekannt für ihre Kompromisslosigkeit, was Hernold zu einer deutlichen Warnung veranlasst: „Es erwartet uns eine Mannschaft, die robust verteidigt, konsequent in die Duelle geht und uns körperlich sowie mental an die Grenze bringen wird.“ Um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten, fordert der Coach eine kompromisslose Einstellung: „Wir müssen den Fight von der ersten Minute an annehmen und ans Limit gehen.“ Taktisch setzt er dabei auf eine stabile Defensive und eiskalte Effizienz vor dem Tor: „Wir müssen kompakt stehen und in den Umschaltmomenten zielstrebig agieren und in den entscheidenden Situationen die nötige Entschlossenheit zeigen.“

Bergfried fordert Allner-Bödingen Am Sonntag kommt es zu einem Spiel der Gegensätze. Der SV Allner-Bödingen rangiert stabil in der Spitzengruppe der Mittelrheinliga und will den Druck auf die vor ihnen platzierten Teams hochhalten. Der SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel reist auf einem Abstiegsplatz an. Bödingens Coach Jesse Muambay lässt trotz der Favoritenrolle keine Nachlässigkeiten zu. Für ihn ist die Tabelle vor dem Anpfiff zweitrangig: „Wir nehmen jeden Gegner ernst. Wir gehen fokussiert in das Spiel rein und wollen die drei Punkte haben.“ Dass die Gäste aus Leverkusen gefährlich sein können, ist im Lager des SV Allner-Bödingen spätestens seit dem ersten Aufeinandertreffen bekannt. „Wir wissen auch, dass Bergfried überraschen kann. Damit das nicht passiert, werden wir sehr aufmerksam und konzentriert sein“, verspricht Muambay eine hochprofessionelle Einstellung seiner Elf. Auf der Gegenseite gibt man sich kämpferisch und alles andere als ehrfürchtig. Bergfried-Trainer Sebastian Finster ist sich der Qualität der Gastgeberinnen bewusst: „Allner-Bödingen gehört zu den besten Teams der Liga. Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel.“ Doch verstecken will sich der SV Bergfried keineswegs. Finster setzt auf die Entwicklung der letzten Zeit: „Wir wollen als Mannschaft geschlossen auftreten, mutig spielen und die Dinge umsetzen, an denen wir in den letzten Wochen gearbeitet haben.“ Der Matchplan für einen möglichen Punktgewinn ist klar: „Wir müssen kompakt stehen, füreinander arbeiten und unsere Chancen konsequent nutzen.“ Die Erinnerung an das Hinspiel dient den Leverkusenerinnen dabei als Mutmacher. Dort gelang bereits ein Unentschieden. Man darf gespannt sein, ob sich die Geschichte wiederholt oder ob der Favorit diesmal die volle Kontrolle behält.

Bröltal will endlich wieder erfolgreich sein Wenn die Zweitvertretung von Vorwärts Spoho 98 auf den TuS Homburg-Bröltal trifft, geht es für beide Seiten um viel Bodenhaftung im Abstiegskampf. Während die Gastgeberinnen versuchen werden, ihren Vorsprung auf die rote Zone zu vergrößern, wittern die Gäste aus dem Oberbergischen ihre Chance, den Gastgeber tiefer mit unten reinzuziehen. Bröltals Coach Mats Bollmann, der unter der Woche seinen Abschied am Saisonende bekantgab, blickt mit viel Respekt auf die kommenden 90 Minuten, wohlwissend, dass die Bilanz gegen die Domstädterinnen bisher eher durchwachsen ausfiel: „Wir haben uns gegen Spoho immer schwergetan“, gibt er offen zu. Doch die Zielsetzung für die Reise nach Köln ist dennoch offensiv gewählt. Bollmann sieht die Chance, durch einen Erfolg den Konkurrenten direkt unter Druck zu setzen: „Das Ziel muss sein, sie in den Abstiegskampf zu ziehen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Trainer eine klare taktische Vorgabe ausgegeben. Besonders im Spiel mit dem Ball fordert er höchste Aufmerksamkeit und Handlungsschnelligkeit. „Wir benötigen eine schnelle Entscheidungsfindung, wenn wir den Ball haben bei unseren Umschaltmomenten“, so Bollmann.

Jüngersdorf zu Gast beim Effzeh Da die Kölnerinnen in dieser Saison außerhalb der offiziellen Wertung antreten, herrscht vor der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln III und dem TuS Jüngersdorf-Stütgerloch eine ganz eigene Dynamik. Für Jüngersdorfs Trainer Hans Ohrem steht daher weniger das Ergebnis als vielmehr der Lerneffekt im Vordergrund. „Dadurch dass Köln ohne Wertung spielt, betrachten wir die Partie als Testspiel“, erklärt Ohrem die Herangehensweise seines Teams. Ohrem sieht in den 90 Minuten eine wertvolle Gelegenheit zur Weiterentwicklung: „Wir wollen die Belastung gezielt steuern, bestimmte Dinge ausprobieren und daraus wichtige Erkenntnisse ziehen.“ Dennoch wird Jüngersdorf die Partie nutzen wollen, um im Rhythmus zu bleiben und mit einem positiven Gefühl in die kommenden Pflichtaufgaben zu gehen.