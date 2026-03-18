 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Derby für Mennrath gegen Süchteln, TuRU muss SC Velbert schlagen

Landesliga 1: Am Freitag steigt nicht nur das Derby zwischen Victoria Mennrath und dem ASV Süchteln, sondern auch das Gastspiel des SC Velbert bei TuRU Düsseldorf.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Das Rückspiel steigt.
Das Rückspiel steigt. – Foto: Sascha Hohnen

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 24 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag steigt nicht nur das Derby zwischen Victoria Mennrath und dem ASV Einigkeit Süchteln, sondern auch das Gastspiel des SC Velbert bei TuRU Düsseldorf. Der einstige Oberliga-Dino steht mit dem Rücken zur Wand und braucht Siege.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
19:30live
Spieltext Mennrath - ASV Süchteln

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
19:30live
Spieltext TuRU 80 - SC Velbert

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00
Spieltext VSF Amern - FC Wülfrath

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30live
Spieltext SG Unterrath - SSV Born

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30
Spieltext Gnadental - FC Kosova

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext DV Solingen - SC Kapellen

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live
Spieltext FC Remscheid - Solingen 03

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext Nettetal - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath

26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

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