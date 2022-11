Derby für den TSV Neuried Futsal: „Löwen bändigen heißt das Stichwort“ Jerzewski-Elf mit guten Erinnerungen an letzte Duelle

Neurieds Trainer Mathieu Jerzewski ist froh, dass die Löwen zum zweiten Mal in der Regionalliga spielen – und hat großen Respekt vor dem Gegner. „Gratulation an 1860, sie haben sich als Aufsteiger bislang exzellent in der Liga geschlagen. Das stärkt im Allgemeinen den Futsal-Standort München und Umgebung“, sagt der Coach. Die Favoritenrolle sieht er bei den Gastgebern, aktuell mit 15 Punkten Tabellendritter. Das Erfolgsrezept, um zu punkten? „Löwen bändigen heißt das Stichwort“, sagt Jerzewski augenzwinkernd. Es gehe darum, „den Käfig im Spiel ‚auszufahren‘ und effektiv Nadelstiche zu setzen, dabei auch mit Cleverness und Ruhe zu agieren“.

Neuried – Nach dem freiwilligen Abstieg des Kontrahenten drohte es etwas einsam zu werden für die beiden verbliebenen Regionalliga-Teams in der und um die Landeshauptstadt, Neuried und Beton Boys München. Doch die Derby-Lücke wurde umgehend geschlossen: Seit dieser Saison ist der TSV 1860 München wieder Teil der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Am Samstagabend treten die Würmtaler erstmals in dieser Spielzeit beim Aufsteiger an (20 Uhr, Knorrstraße).

An die letzten beiden Duelle beider Teams in der Saison 2018/19 hat man in Neuried noch gute Erinnerungen. Das Hinspiel gewannen die Grün-Weißen 5:3, im Rückspiel am finalen Spieltag legten sie eine Punktlandung hin und hielten dank eines 1:1-Unentschiedens gerade so die Klasse. Einige Neurieder wie der damalige Torschütze Erik Martori Kapitän Nikolai Vlahovic oder Pavlo Stohniienko sind weiterhin dabei. Bei den Löwen sieht das anders aus. „Mit dem alten 1860-Gerüst haben die heutige Mannschaft und deren Betreuer kaum noch etwas gemein“, sagt Jerzewski.

Ein besonderes Spiel wird es dennoch für einige seiner Spieler. So haben die Sommerneuzugänge Kenan Alicic, Agostinho Costinha Goncalves und Denys Karmazyn eine Löwen-Vergangenheit. Allerdings stehen nicht alle Spieler zur Verfügung. „Wir werden einige Ausfälle kompensieren müssen. Das ist kein Beinbruch, wir sind nun nämlich breiter aufgestellt“, so Jerzewski. „Wir werden uns noch intensiv Gedanken machen, welche Kandidaten es in den Kader schaffen.“ (Tobias Empl)