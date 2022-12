Derby für den KFC Uerdingen, Kellerduell zwischen Bocholt und Fischeln In der A-Junioren-Niederrheinliga trifft der KFC Uerdingen auf den TSV Meerbusch, Bocholt empfängt Fischeln und der Wuppertaler SV will Platz eins verteidigen.

In der A-Junioren-Niederrheinliga gastiert Tabellenführer Wuppertaler SV als Favorit beim Kellerkind VfB Homberg. Während die SpVg Schonnebeck den SC Velbert zum Topspiel des 8. Spieltags empfängt, steht zwischen dem 1. FC Bocholt und dem VfR Krefeld-Fischeln ein Duell zweier Abstiegskandidaten an.

Das ist der nächste Spieltag

Nach den Spielen in der kommenden Woche beginnt die Winterpause, die allerdings kürzer als beispielsweise bei den Senioren ist. Während die Oberliga Niederrhein erst im Februar mit der zweiten Saisonhälfte beginnt, müssen die talentierten U19-Kicker schon im Januar zurück auf den Platz. Das liegt mitunter auch daran, dass nach Spieltag 15 am 19. März die Liga in Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilt wird.

9. Spieltag

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SC Velbert - Wuppertaler SV

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB Homberg

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Mönchengladbach

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SG Unterrath - DJK Arminia Klosterhardt

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Bocholt

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Kray



10. Spieltag

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ETB Schwarz-Weiß Essen

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVg Schonnebeck

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Velbert

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr FC Kray - FSV Duisburg

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath

