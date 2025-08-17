Derby-Frust in Pfarrkirchen nach 4:2 - Neufraunhofen zerlegt ASCK

Kein einziges Unentschieden, deutliche Siege und ein ganz später Lucky-Punch fassen den 6. Spieltag der Bezirksliga West am heutigen Sonntag treffend zusammen. Im „kleinen Derby“ zwischen dem TuS Pfarrkirchen und dem FC-DJK Simbach haderte die Schildmann-Elf mit zwei frühen Eigentoren, die am Ende die nicht unverdiente 4:2-Niederlage vor 250 Zuschauern einleitete. Keine Spur von Frustration dürfte es hingegen bei Neufraunhofens „Unentschiedenkönigen“ geben. Die Grafen überrollten den ASCK Simbach deutlich und feierten am Ende ein 6:0-Schützenfest. Der zweithöchste Sieg des Spieltags gelang dem FC Ergolding: Mit 4:0 setzte die Mannschaft um Bruckmeier, Thieme und Co. eine echte Duftnote gegen einen lange stark kämpfenden und mitspielenden Aufsteiger aus Geisenhausen. Trotz schwacher Chancenverwertung durfte sich Türk Gücü Straubing am Ende trotzdem über einen 3:1-Sieg gegen den FC Walkertshofen freuen. Unglücklich verlief der Nachmittag für den FC Sallach, welcher erst in der Nachspielzeit vom späten 1:0-Entscheidungstreffer des TV Aiglsbach geschockt wurde. Nicht zu knacken war die SpVgg Plattling heute für den TV Schierling. Am Ende siegte Plattling knapp mit 1:0 aufgrund einer grundsoliden Defensiv-Vorstellung und dem Verwerten der einzig gefährlichen Torchance.