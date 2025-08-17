Derby-Frust in Pfarrkirchen nach 2:4 - Neufraunhofen zerlegt ASCK

Kein einziges Unentschieden, deutliche Siege und ein ganz später Lucky-Punch fassen den 6. Spieltag der Bezirksliga West am heutigen Sonntag treffend zusammen. Im „kleinen Derby“ zwischen dem TuS Pfarrkirchen und dem FC-DJK Simbach haderte die Schildmann-Elf mit zwei frühen Eigentoren, die am Ende die nicht unverdiente 4:2-Niederlage vor 250 Zuschauern einleitete. Keine Spur von Frustration dürfte es hingegen bei Neufraunhofens „Unentschiedenkönigen“ geben. Die Grafen überrollten den ASCK Simbach deutlich und feierten am Ende ein 6:0-Schützenfest. Der zweithöchste Sieg des Spieltags gelang dem FC Ergolding: Mit 4:0 setzte die Mannschaft um Bruckmeier, Thieme und Co. eine echte Duftnote gegen einen lange stark kämpfenden und mitspielenden Aufsteiger aus Geisenhausen. Trotz schwacher Chancenverwertung durfte sich Türk Gücü Straubing am Ende trotzdem über einen 3:1-Sieg gegen den FC Walkertshofen freuen. Unglücklich verlief der Nachmittag für den FC Sallach, welcher erst in der Nachspielzeit vom späten 1:0-Entscheidungstreffer des TV Aiglsbach geschockt wurde. Nicht zu knacken war die SpVgg Plattling heute für den TV Schierling. Am Ende siegte Plattling knapp mit 1:0 aufgrund einer grundsoliden Defensiv-Vorstellung und dem Verwerten der einzig gefährlichen Torchance.
Josef Burmberger, sportlicher Leiter TuS 1860 Pfarrkirchen: „Vor großer Kulisse entwickelte sich ein intensives Derby, indem Simbach durch zwei unglückliche Eigentore früh in Führung ging. Unsere Mannschaft agierte insgesamt zu passiv. Zwar gelang uns mit einem sehenswerten Treffer noch der Anschluss zum 2:1, aufgrund von individueller Fehler mussten wir uns am Ende aber verdient mit 2:4 den Gästen aus Simbach geschlagen geben.“
Dominik Salzberger, Trainer TV Schierling: „Plattling hat heute 90 Minuten vor ihrem Tor verteidigt und konnte durch einen katastrophalen Ballverlust von uns im Zentrum das entscheidende Tor machen. Wir haben unzählige Torchancen liegen gelassen, Plattling hingegen hat gefühlt ihre einzige Chance eiskalt ausgenutzt. Eine bittere Niederlage am Ende für uns.“
Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: „Am Ende ein verdienter Sieg für uns, wenn auch vielleicht etwas zu hoch. In der ersten Halbzeit muss man so ehrlich sein und zugeben, dass die Führung für uns etwas glücklich war. Man muss anerkennen, dass Geisenhausen heute über 60 Minuten ein super Spiel gemacht hat. Wir waren jedoch heute die reifere und effektivere Mannschaft und haben es am Ende seriös und clever gespielt, dementsprechend also auch verdient gewonnen - so können wir gerne weitermachen.“
Onur Örs, sportlicher Leiter TG Straubing: „Das war heute über 90 Minuten Einbahnstraßenfußball, allerdings war unsere Chancenverwertung aber teilweise wirklich fahrlässig - wir hätten deutlich mehr Tore erzielen können, wenn nicht müssen. Durch einen aus unserer Sicht unberechtigten Strafstoß gerieten wir zu Beginn der Partie sogar in Rückstand. Am Ende war es aber nicht nur wegen den vielen Torchancen, sondern auch wegen des hohen Ballbesitzes von uns ein absolut verdienter Sieg.“
Josef Bergermeier, sportlicher Leiter TV Aiglsbach: „Am Ende war es für uns ein etwas glücklicher Sieg, weil wir den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit erzielt haben. Das Spiel an sich war in etwa so, wie man es aus tabellarischer Sicht erahnen konnte. Ein großes Kompliment gilt dem heutigen Gegner, der uns läuferisch und kämpferisch alles abverlangt hat. Auf beiden Seiten gab es über 90 Minuten gesehen eher wenige Torchancen.
Der Lucky-Punch fiel letztendlich wie bereits erwähnt zu Gunsten von uns, weil wir ihn vielleicht zum Schluss doch erzwungen und uns nie aufgegeben haben. Wir sind glücklich, uns durch den Dreier jetzt im vorderen Drittel der Tabelle wiederzufinden.“
Christian Endler, Trainer SV Neufraunhofen: „Ein auch in der Höhe verdienter 6:0-Sieg für uns. Simbach hatte über 90 Minuten eigentlich keine echte Torchance. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, obwohl wir teilweise noch zu überhastet und ungenau agiert haben. Letztendlich waren es aber allesamt schön herausgespielte Tore. Wir wollten heute ein Statement setzten nach den ganzen Unentschieden, was wir glaube ich auch gut umsetzen konnten. Wir schauen weiter nach vorne und konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben.“