 2026-07-06T13:26:36.144Z

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Derby früh in der Saison: FC Teningen - Bahlinger SC im September

Der neue Verbandsligist  SC Wyhl erwartet beide Oberligisten zu Testspielen

von Badische Zeitung · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Claus G. Stoll

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Bereits am Samstag, 5. September (fünfter Spieltag) kommt es im Kaiserstuhlstadion um 15.30 Uhr zum Oberliga-Derby zwischen den Fußballern des Bahlinger SC (Regionalliga-Absteiger) und des FC Teningen (Verbandsliga-Aufsteiger).

Laut des vorläufigen Spielplans beginnen die Bahlinger die Saison am Samstag, 8. August, mit einem Heimspiel gegen den FV Ravensburg (15.30 Uhr), die Teninger mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Normannia Gmünd (15 Uhr). Der neue Verbandsligist SC Wyhl erwartet beide Oberligisten zu Testspielen, den BSC bereits an diesem Mittwoch, 18.30 Uhr, in der Belle-Arena, den FCT am kommenden Samstag, 14 Uhr. BZ