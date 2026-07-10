Derby-Finale in Beverstedt: MTV Bokel gegen BW Stubben Endspiel um den Gemeindepokal am Samstag von FuPa Lüneburg · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Beim diesjährigen Beverstedter Gemeindeturnier steht das Endspiel fest – und es wird ein echtes Derby: Der gastgebende MTV Bokel trifft im Finale auf den direkten Nachbarn BW Stubben.

Für die Zuschauer ist es eine Reise in die Vergangenheit, denn es kommt zur Neuauflage des Endspiels aus dem Jahr 2020. Damals stürmte Stubben als Gastgeber in das Finale, musste sich jedoch knapp gegen den MTV geschlagen geben. Nun bietet sich für die Stubbener am Samstag die Gelegenheit zur Revanche, während der MTV Bokel das Ziel verfolgt, den vierten Turniersieg in Folge zu feiern und damit seinen Ruf als „Serienmeister“ des Turniers zu unterstreichen. Beide Finalisten haben ihre Gruppen gewonnen, mussten dabei jedoch unterschiedliche Hürden nehmen:

Die Stubbener qualifizierten sich hauchdünn für das Endspiel. Nach einer engen Gruppenphase behielten sie aufgrund der besseren Tordifferenz knapp die Oberhand gegenüber der SG Beverstedt/Wellen. Die Stubbener, die in diesem Sommer den Aufstieg in die 1. Kreisklasse feierten, trafen in der Vorrunde auf drei Gegner aus der 2. Kreisklasse und stehen nun vor ihrer bisher größten Bewährungsprobe in dem Turnier.

Der Bezirksligist aus Bokel untermauerte seine Favoritenstellung mit einer souveränen Leistung in den Gruppenspielen. Die Bokeler gewannen ihre beiden Partien gegen den Kreisligisten SG FAW sowie den FC Lune (1. Kreisklasse) und gehen somit als haushoher Favorit in das Finale.