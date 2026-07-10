Derby-Finale in Beverstedt: MTV Bokel gegen BW Stubben 

Beim diesjährigen Beverstedter Gemeindeturnier steht das Endspiel fest – und es wird ein echtes Derby: Der gastgebende MTV Bokel trifft im Finale auf den direkten Nachbarn BW Stubben.
Für die Zuschauer ist es eine Reise in die Vergangenheit, denn es kommt zur Neuauflage des Endspiels aus dem Jahr 2020. Damals stürmte Stubben als Gastgeber in das Finale, musste sich jedoch knapp gegen den MTV geschlagen geben. Nun bietet sich für die Stubbener am Samstag die Gelegenheit zur Revanche, während der MTV Bokel das Ziel verfolgt, den vierten Turniersieg in Folge zu feiern und damit seinen Ruf als „Serienmeister“ des Turniers zu unterstreichen.
Beide Finalisten haben ihre Gruppen gewonnen, mussten dabei jedoch unterschiedliche Hürden nehmen:
Die Stubbener qualifizierten sich hauchdünn für das Endspiel. Nach einer engen Gruppenphase behielten sie aufgrund der besseren Tordifferenz knapp die Oberhand gegenüber der SG Beverstedt/Wellen. Die Stubbener, die in diesem Sommer den Aufstieg in die 1. Kreisklasse feierten, trafen in der Vorrunde auf drei Gegner aus der 2. Kreisklasse und stehen nun vor ihrer bisher größten Bewährungsprobe in dem Turnier.
Der Bezirksligist aus Bokel untermauerte seine Favoritenstellung mit einer souveränen Leistung in den Gruppenspielen. Die Bokeler gewannen ihre beiden Partien gegen den Kreisligisten SG FAW sowie den FC Lune (1. Kreisklasse) und gehen somit als haushoher Favorit in das Finale.
In der Vergangenheit gelang Stubben mal der große Coup: Im Jahr 2014 besiegte der Underdog die Bokeler sensationell im Finale auf dem Bätjerplatz. Damit Blau-Weiß Stubben für eine erneute Überraschung sorgen kann, muss am Samstag jedoch alles perfekt für den Kreisklassisten laufen.
Bevor es um 17:00 Uhr zum großen Showdown zwischen dem MTV Bokel und Blau-Weiß Stubben kommt, spielen die beiden Gruppenzweiten um den dritten Platz.
16:00 Uhr, Spiel um Platz 3: SG FAW gegen SG Beverstedt/Wellen
17:50 Uhr, Finale: MTV Bokel gegen Blau-Weiß Stubben