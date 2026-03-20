Derby-Fieber und Sechs-Punkte-Kampf zum Rückrundenstart

Der 12. Spieltag der Frauen Landesliga Süd läutet das Ende der Vorbereitungszeit ein und startet direkt mit zwei echten Highlights. Im Derby empfängt Frauenbiburg zuhause den SV Kirchberg im Wald. Gleichzeitig trifft der FC Alburg auf den FFC Wacker München, ein entscheidendes Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Der FC Ruderting möchte die Rückrunde mit einem erfolgreichen Auftakt gegen den BFC Wolfratshausen beginnen.
Zum Rückrundenauftakt steht direkt ein echtes Highlight auf dem Programm: das Niederbayern-Derby zwischen Frauenbiburg und Kirchberg. Bereits das Hinspiel hatte mit einem 2:2 alles zu bieten, was ein solches Duell ausmacht. Entsprechend hoch darf man auch diesmal die Erwartungen an Spannung und Intensität ansetzen.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Unsere Ergebnisse in der Vorbereitung waren durchaus positiv, dennoch wissen wir, dass man sich davon nichts kaufen kann. Jetzt gilt es, unsere Qualität auch im Pflichtspiel auf den Platz zu bringen. Mit Kirchberg erwartet uns ein starker Gegner, der über viel individuelle Klasse verfügt. Nichtsdestotrotz gehen wir selbstbewusst in die Partie und haben klar das Ziel, die drei Punkte einzufahren.“
Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg im Wald): „Nach einer eher holprigen Vorbereitung, in der viele Spiele von unseren Gegnern abgesagt wurden, ist es schwer einzuschätzen, wo wir aktuell stehen. Auch die Witterungsbedingungen mit Schnee und Eis haben die Vorbereitung erschwert, sodass der Fokus vermehrt auf Lauf- und Stabieinheiten lag. Wir wissen um die spielerische Stärke von Frauenbiburg, wollen uns auswärts aber keinesfalls verstecken und versuchen, den Tabellenführer so gut wie möglich zu ärgern.“
Der FC Ruderting II empfängt zum Rückrundenauftakt den BFC Wolfratshausen. Nach zwei intensiven Vorbereitungsspielen gegen die U15 des SV Schalding-Heining sowie einem 3:2-Erfolg über den TV Freyung blickt das Team mit Zuversicht auf die anstehende Partie.
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Das erste Spiel nach der Winterpause ist erfahrungsgemäß immer schwierig. Dennoch gehen wir, wie bereits in der Hinrunde, ohne großen Druck in die Partie. Wir kennen unsere Heimstärke und wollen es Wolfratshausen so schwer wie möglich machen, um uns zum Auftakt der Rückrunde mit einem Achtungserfolg zu belohnen.“
Der Tabellenvorletzte FC Alburg muss am kommenden Sonntag auswärts beim FFC Wacker München antreten. Die Gastgeber liegen mit 11 Punkten nur zwei Zähler vor den Niederbayerinnen, womit die Ausgangslage klar ist. Es kommt zum direkten Duell im Abstiegskampf, bei dem für beide Teams enorm viel auf dem Spiel steht.
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es steht ein Sechs-Punkte-Spiel bei einem direkten Konkurrenten an. Wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen, allerdings findet die Partie aus unserer Sicht unter erschwerten Bedingungen statt. Zum einen war unsere Vorbereitung schwierig, da unser eigenes Trainingsgelände bis zuletzt gesperrt war. Zum anderen plagt uns aktuell eine Verletzungsmisere, weshalb wir mit einem jungen Kader antreten müssen. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“