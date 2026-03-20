Derby-Fieber und Sechs-Punkte-Kampf zum Rückrundenstart

Das anstehende Niederbayernderby zwischen Frauenbiburg und Kirchberg wird wieder eine hitzige Partie werden. – Foto: Bernardo Picture

Der 12. Spieltag der Frauen Landesliga Süd läutet das Ende der Vorbereitungszeit ein und startet direkt mit zwei echten Highlights. Im Derby empfängt Frauenbiburg zuhause den SV Kirchberg im Wald. Gleichzeitig trifft der FC Alburg auf den FFC Wacker München, ein entscheidendes Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Der FC Ruderting möchte die Rückrunde mit einem erfolgreichen Auftakt gegen den BFC Wolfratshausen beginnen.

Zum Rückrundenauftakt steht direkt ein echtes Highlight auf dem Programm: das Niederbayern-Derby zwischen Frauenbiburg und Kirchberg. Bereits das Hinspiel hatte mit einem 2:2 alles zu bieten, was ein solches Duell ausmacht. Entsprechend hoch darf man auch diesmal die Erwartungen an Spannung und Intensität ansetzen.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Unsere Ergebnisse in der Vorbereitung waren durchaus positiv, dennoch wissen wir, dass man sich davon nichts kaufen kann. Jetzt gilt es, unsere Qualität auch im Pflichtspiel auf den Platz zu bringen. Mit Kirchberg erwartet uns ein starker Gegner, der über viel individuelle Klasse verfügt. Nichtsdestotrotz gehen wir selbstbewusst in die Partie und haben klar das Ziel, die drei Punkte einzufahren.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg im Wald): „Nach einer eher holprigen Vorbereitung, in der viele Spiele von unseren Gegnern abgesagt wurden, ist es schwer einzuschätzen, wo wir aktuell stehen. Auch die Witterungsbedingungen mit Schnee und Eis haben die Vorbereitung erschwert, sodass der Fokus vermehrt auf Lauf- und Stabieinheiten lag. Wir wissen um die spielerische Stärke von Frauenbiburg, wollen uns auswärts aber keinesfalls verstecken und versuchen, den Tabellenführer so gut wie möglich zu ärgern.“