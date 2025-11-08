Derby-Fieber in Wanheimerort

Am Sonntag, 9.11.2025, um 15:30 Uhr steht im DSV1900-Sportpark das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Spitzenspiel der Gruppe 5 auf dem Programm. Der Duisburger SV 1900 (27 Punkte) empfängt den Tabellenführer Duisburger FV 08 (28 Punkte) – es ist das Duell Zweiter gegen Erster, und zugleich eines der traditionsreichsten Stadtduelle im Duisburger Amateurfußball.

Nur rund 1.800 Meter Luftlinie trennen beide Vereine – geografisch wie sportlich also echte Nachbarn. Gespielt wird im Herzen von Duisburg-Wanheimerort, wo die Zuschauer sich auf ein packendes Derby zweier formstarker Teams freuen dürfen. Beide Mannschaften zählen aktuell zu den spielstärksten Vertretern der Liga und gehen mit viel Selbstvertrauen in das direkte Aufeinandertreffen.

Der DSV 1900 will mit einem Heimsieg die Tabellenführung übernehmen und seine starke Serie vor heimischer Kulisse fortsetzen. Doch auch der DFV 08 reist mit breiter Brust an – nicht nur wegen des knappen Vorsprungs, sondern auch, weil die bisherigen Leistungen in der laufenden Saison für sich sprechen.