Derby-Fieber in Tübingen: Kampf um Punkte und Prestige

– Foto: Liveticker NEDI

In der Bezirksliga Alb steht am 20. Spieltag eine kritische Phase der Saison an, in der sich die Tabellenkonstellation merklich zuspitzen könnte. Während der Tabellenführer seine Dominanz verteidigen will, kämpfen die Verfolger um den Anschluss an den Relegationsplatz, während im Tabellenkeller der Überlebenskampf an Intensität gewinnt. Sportliche Rivalitäten und der tabellarische Druck prägen die kommenden Begegnungen, die richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein werden.

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Der Spieltag beginnt mit einem Stadtderby, in dem die Reserve der TSG Tübingen auf den Tabellenvierten trifft. Die Gastgeber belegen mit 23 Punkten den 13. Rang und benötigen jeden Zähler, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Der SV 03 Tübingen hingegen rangiert mit 33 Punkten auf Platz vier und strebt danach, den Drei-Punkte-Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen, um den Druck auf das Spitzenduo aufrechtzuerhalten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen SV Pfrondorf SV Pfrondorf 15:00 PUSH

In einem direkten Kellerduell empfängt der Tabellenvorletzte TV Derendingen den SV Pfrondorf. Mit lediglich 17 Punkten steht Derendingen unter Zugzwang, um den Drei-Punkte-Rückstand auf den Kontrahenten zu verkürzen. Pfrondorf belegt mit 20 Punkten den 14. Platz und geht mit dem psychologischen Vorteil des deutlichen 3:0-Hinspielerfolgs in diese richtungsweisende Partie.

Die SGM Altingen/Entringen steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, den souveränen Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems zu fordern. Während Altingen mit 23 Punkten auf Platz 12 gegen den Abstieg kämpft, führt Dettingen/Glems die Tabelle mit 43 Punkten und einem Vorsprung von sechs Zählern an. Bereits das Hinspiel konnte der Tabellenführer mit 2:0 für sich entscheiden.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Gomaringen Gomaringen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Der TSV Gomaringen empfängt den Tabellenzweiten aus Pfullingen. Für die Gäste, die mit 37 Punkten den ersten Verfolgerplatz belegen, bietet sich die Chance zur Revanche für die empfindliche 2:5-Heimniederlage im Hinspiel. Gomaringen belegt mit 29 Punkten den sechsten Rang und möchte durch einen erneuten Erfolg gegen die Reserve des VfL Pfullingen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen TSV Hirschau TSV Hirschau 15:00 PUSH

In der Tabellenmitte treffen der TSV Genkingen und der TSV Hirschau aufeinander. Hirschau rangiert mit 29 Punkten auf dem siebten Platz, während Genkingen mit 24 Zählern den elften Rang belegt. Das Hinspiel dominierte Hirschau mit einem deutlichen 3:0. Für Genkingen geht es darum, vor heimischer Kulisse Punkte zu sammeln, um den Abstand zu den Abstiegsrängen stabil zu halten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen SV Zainingen SV Zainingen 15:00 PUSH

Die TSG Upfingen belegt mit 25 Punkten den neunten Tabellenplatz und empfängt das Tabellenschlusslicht SV Zainingen. Zainingen konnte bisher lediglich 6 Punkte verbuchen und weist mit -26 die schwächste Tordifferenz der Liga auf. Upfingen gewann das knappe Hinspiel mit 2:1 und strebt einen Heimsieg an, um sich endgültig im gesicherten Mittelfeld zu positionieren.

Die SG Reutlingen (Platz 5, 29 Punkte) trifft auf den formstarken Tabellendritten TSV Sickenhausen (33 Punkte). Sickenhausen konnte nach dem jüngsten Erfolg nach Punkten mit dem SV 03 Tübingen gleichziehen und liegt nur noch vier Zähler hinter dem Relegationsplatz. Da das Hinspiel mit 2:1 an Sickenhausen ging, steht die SG Reutlingen vor einer sportlichen Herausforderung, um die Distanz zur Spitze nicht weiter anwachsen zu lassen.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SV Walddorf SV Walddorf TSV Ofterdingen Ofterdingen 15:30 PUSH