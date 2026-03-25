Derby-Fieber in Sachsenhausen: TuS 1896 gegen Oranienburger FC

– Foto: Diemo Nimptsch

Am 20. Spieltag der Brandenburgliga kommt es am Sonntag, 29. März 2026, zum prestigeträchtigen Derby zwischen dem TuS 1896 Sachsenhausen und dem Oranienburger FC Eintracht 1901. Beide Mannschaften stehen mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, wobei die Vorzeichen nach den jüngsten Ergebnissen unterschiedlicher kaum sein könnten. Während die Gastgeber eine knappe Niederlage verarbeiten müssen, reisen die Gäste mit der Empfehlung eines Kantersieges an.

In der aktuellen Tabelle der Brandenburgliga rangiert der TuS 1896 Sachsenhausen mit 22 Punkten aus 18 Spielen auf dem neunten Platz. Direkt dahinter, nach dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde, folgt der Oranienburger FC Eintracht 1901 auf Rang elf, ebenfalls mit 22 Punkten, aber bereits 19 absolvierten Partien.

Gegensätzliche Formkurven vor dem Derby

Die jüngsten Auftritte beider Teams zeichnen ein kontrastreiches Bild. Die Mannschaft von Trainer Torsten Thiel musste sich zuletzt der TSG Einheit Bernau mit 3:4 geschlagen geben. Trotz zweier Tore von Jan-Paul Platte und eines Treffers von Timo Hirschle reichte es nicht für einen Punktgewinn, auch weil Dennis Wulff ein Eigentor unterlief. Die Bernauer Tore erzielten Adrian Evers, Maik Gragert und Ksawier Mlynski.

Demgegenüber steht ein beeindruckender 5:0-Erfolg des Oranienburger FC Eintracht 1901 gegen den FSV Union Fürstenwalde. Unter Trainer Enis Djerlek ragte besonders Abdul-Hamid Saadaev heraus, der drei Tore zum Sieg beisteuerte. Die weiteren Treffer erzielten Kwasi Boateng und Nicolaus Zurawik.

Die historische Bilanz und das Hinspiel

Ein Blick auf die bisherigen Duelle zeigt eine leichte Dominanz der Oranienburger, die 15 Siege für sich verbuchen konnten, während Sachsenhausen neunmal gewann und sechs Partien unentschieden endeten. In der jüngeren Vergangenheit gab es jedoch Erfolgserlebnisse für den TuS. Das Hinspiel der laufenden Saison am 28. September 2025 endete vor 1070 Zuschauern mit einem deutlichen 3:0-Sieg für den TuS 1896 Sachsenhausen. Damals trafen Timo Hirschle, Jan-Paul Platte und Andor Müller für die Gäste. Auch in den Jahren zuvor gab es knappe Ergebnisse in der Brandenburgliga oder im Landespokal oder früher in der Landesliga Nord.

Organisatorische Rahmenbedingungen für die Zuschauer

Für das Spiel am Sonntag um 14:30 Uhr hat der Gastgeber umfassende Vorkehrungen getroffen. Die barrierefreien Eingänge in der Hermann-Löns-Straße und der Eric-Collins-Straße öffnen bereits um 12:30 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 6 Euro, ermäßigt bei 4 Euro, wobei kein Top-Zuschlag erhoben wird. Für die Anreise mit dem Auto wird empfohlen, über die B96, die Clara-Zetkin-Straße und die Friedrich-Siewert-Straße anzufahren und die Parkflächen in der Hermann-Löns-Straße zu nutzen, die sich auf der freien Fläche zwischen der Havel und dem Sportplatz befinden.