Derby-Fieber in Ostthüringen

Während der FCTW nach zwei Auftaktniederlagen schon etwas unter Druck steht, reist die Wismut mit neuem Schwung und einem klaren Plan ihres Trainers an.

Von einem Traumstart kann bei keinem der beiden Rivalen die Rede sein. Weida musste sich in der Liga zum Auftakt beim 1. FC Eichsfeld mit 0:2 geschlagen geben und wurde im Pokal vom großen FC Carl Zeiss Jena erwartungsgemäß geschlagen (0:4). Die Bilanz nach zwei Pflichtspielen: Null Punkte, null Tore. Auch die Geraer taten sich bislang schwer – sowohl in der Liga als auch im Pokal hieß der Gegner FC Saalfeld, und beide Male endete die Partie 1:1 nach 90 Minuten. Während das im Pokal dank Nervenstärke im Elfmeterschießen zum Weiterkommen reichte, blieb in der Liga nur ein Punkt hängen.

Seit einigen Wochen steht bei Wismut mit Matthias Gast ein neuer Mann an der Seitenlinie – und der hat sofort frischen Wind gebracht. „Die ersten Wochen waren intensiv – viel reden, viel zuhören, viel auf dem Platz stehen. Wir haben uns als Team schnell gefunden, auch wenn natürlich noch nicht alles perfekt ist. Wichtig war, dass alle sofort mitgezogen haben und wir gemeinsam an einem Strang ziehen.“ Seine Spielidee klingt nach Angriffslust pur: „Wir wollen mutigen, aktiven Fußball spielen – mit klarer Struktur, hohem Tempo und dem Willen, jedes Spiel zu gewinnen. Wir denken von Spiel zu Spiel, wollen unsere Linie durchziehen und uns als Mannschaft neu finden.“

Die Zusammenarbeit im Trainer- und Funktionsteam stimmt ebenfalls. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Jimmy Wagner funktioniert: „Jimmy bringt gute Ideen mit ein und wir stehen im ständigen Austausch. Natürlich muss das noch weitergefunden werden und komplett zusammenwachsen. Ich bin aber guter Dinge, dass das alles funktionieren wird.“

Derby als Charaktertest

Die bisherige Bilanz stimmt Wismut-Coach Matthias Gast vorsichtig optimistisch. „Der Start war okay, aber wir wissen, dass noch viel Potenzial da ist. Spielerisch haben wir schon gute Phasen gezeigt, müssen aber konstanter werden und in entscheidenden Momenten abgezockter agieren.“ Gerade deshalb kommt das Derby für ihn genau zur richtigen Zeit: „Ein Derby ist immer ein Highlight – da brauchst du keine Extra-Motivation. Wir freuen uns auf das Spiel und die Atmosphäre.“ Und wie sieht er das Kräftemessen auf dem Rasen? „Es wird intensiv, zweikampfstark und emotional. Entscheidend wird sein, dass wir unsere Linie durchziehen, uns von der Stimmung nicht aus dem Konzept bringen lassen und als Einheit auftreten. Der Druck liegt bei Weida. Wir können befreit aufspielen.“

Alles angerichtet für einen heißen Fußballabend: Weida will im Derby den Fehlstart vermeiden, während es für Wismut Gera eine Chance ist, die eigene Entwicklung unter Beweis zu stellen – und das alles vor leidenschaftlicher Derbykulisse. Klar ist: Am Freitagabend wird der Rote Hügel beben (LIVE im Ticker auf FuPa).