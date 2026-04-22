Derby-Fieber in Ostbrandenburg: Altlandsberg gegen Bruchmühle

Für den Kapitän der Gastgeber ist die Marschroute klar. Christoph Wunder betont gegenüber FuPa die tiefe Bedeutung dieses Spiels: „Ein Derby spielst du nicht nur für dich – du spielst es für den Verein, für die Leute auf und neben dem Platz und für jeden, der grün-weiß im Herzen trägt. So ein Spiel entscheidet man nicht nur mit Fußball, sondern mit Herz. Und unser Herz schlägt heute für Grün-Weiß – gemeinsam mit unseren Fans werden wir alles auf dem Platz lassen, um die drei Punkte hier zu behalten und dieses Derby zu holen.“

Alte Bekannte an der Seitenlinie

Ein besonderer Fokus liegt auf der Trainerbank der Gäste. Die SG 47 Bruchmühle wird von Martin Weidner-Stuhlfauth trainiert, der eine Vergangenheit als Coach beim MTV 1860 Altlandsberg hat. Er trifft nun auf seinen Kollegen Max Sternke, der die sportlichen Geschicke der Altlandsberger leitet. Diese personelle Verflechtung verleiht der ohnehin hitzigen Atmosphäre eine zusätzliche Note.

Tabellarische Relevanz im oberen Drittel

Sportlich begegnen sich zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gäste aus Bruchmühle belegen derzeit mit 41 Punkten den vierten Rang, während Altlandsberg mit 37 Punkten auf Platz sechs folgt. Ein Heimsieg würde den Rückstand auf den Rivalen verkürzen, während Bruchmühle den Anschluss an das Spitzentrio um den SV 1919 Woltersdorf, den Storkower SC und die SG Müncheberg halten will.

Erinnerungen an ein torreiches Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison bot Spektakel pur. Beim 5:3-Sieg der SG 47 Bruchmühle vor 231 Zuschauern trafen für die Sieger Tobias Opitz, Devrig Hemberger, Patrick Koszuta, Nico Paepke und Tim Immo Baum. Für Altlandsberg waren Tobias Dwornik, Julien Stöcking und Kevin Borowski erfolgreich. Die Partie endete zudem hitzig mit einer Gelb-Roten Karte für Felix Wahlandt in der Nachspielzeit.

Generalproben am vergangenen Wochenende

Beide Teams gehen mit Erfolgserlebnissen in das Derby. Der MTV 1860 Altlandsberg siegte zuletzt beim FV Erkner 1920 II mit 5:2 vor 65 Zuschauern. Dabei erzielte Kevin Borowski drei Treffer, zudem trafen Christoph Wunder und Tobias Dwornik. Auf der Gegenseite verbuchte die SG 47 Bruchmühle zuletzt vor 113 Zuschauern einen 1:0-Erfolg gegen den FC Neuenhagen 1913, wobei Devrig Hemberger bereits in der 6. Minute das entscheidende Tor erzielte.

Eine Historie voller Kontraste

Die Geschichte dieses Derbys ist lang und ereignisreich. Während Altlandsberg in den letzten Jahren Erfolge wie ein 2:0 im September 2022 oder ein 2:1 im März 2023 feierte, gab es in der Vergangenheit auch schmerzhafte Niederlagen. Unvergessen bleibt das deutliche 11:0 für Bruchmühle im Jahr 2012 oder ein 8:0 im Jahr 2005. Auch in der Kreisliga und der Landesklasse Ost standen sich beide Vereine oft gegenüber, was die tief verwurzelte Rivalität am kommenden Samstag weiter nähren wird.