Derby-Fieber in Gerresheim: Sportfreunde treffen auf den TuS

Sportfreunde-Coach Issam Haj Haddou war in der vorletzten Saison noch Co-Trainer beim TuS, für den auch Zugang Idrissa Koulibaly bis vor wenigen Wochen noch spielte. Und auf der anderen Seite zog Michele Stupnanek vor wenigen Jahren noch die Strippen bei den Sportfreunden, bis er sich zur Saison 2023/24 dem Ortsrivalen anschloss und nun beim TuS gemeinsam mit Ralf Schüler die sportlichen Geschicke lenkt. In den Augen von Schüler ist die Rivalität zwischen beiden Klubs auch deshalb nicht mehr so verkrampft wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. „Ich bin beispielsweise mit Issam sehr gut befreundet und schätze seine Arbeit. Wir pflegen ein gutes Miteinander“, betont der Funktionär, der die Sportfreunde zum Kreis der Aufstiegsanwärter zählt.

Große Kulisse erwartet

Dass die Elf von Issam Haj Haddou über großes Potenzial verfügt, deutete sie in der Vorbereitung schon an. In den sieben Testspielen ließen es die Mannen um Timo Braun gleich 32 Mal im gegnerischen Tor klingeln. Gegen die Bezirksligisten TV Kalkum-Wittlaer (2:0) und CfR Links (8:3) gab es überzeugende Siege. „Die Truppe ist wirklich schon gut drauf“, sagt Mike Reinwart, der dennoch bemüht ist, den Ball flach zu halten. „Die Jungs müssen die Leistung nun erst einmal unter Wettkampfbedingungen bestätigen“, so der Funktionär, der die seinem Klub zugewiesene Favoritenrolle daher auch nicht kommentieren will.

Apropros Entwicklung: Diese Schritt in der Vorbereitung vor allen Dingen bei Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco rasant voran. Der 19-Jährige zeigte sich in den Tests sehr treffsicher. Mit dem aus Bergisch Gladbach zurück nach Gerresheim gekehrten Angreifer könnte der Nachfolger des zum Oberligisten FC Büderich abgewanderten Joel Konadu bereits gefunden sein.

Auch weil vor dem Anpfiff noch eine Tagung aller Kreisliga A-Trainer auf der Anlage stattfinden wird, rechnet Mike Reinwart mit 500 bis 1000 Zuschauern.