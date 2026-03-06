Derby-Fieber im Nachwuchs: SG Unterrath fordert Fortuna Düsseldorf

SGU-Coach Niklas Leven. – Foto: Sascha Köppen

Die SG Unterrath hat sich im Jugendfußball – zumindest was die reine Ligenzugehörigkeit betrifft – in der Stadt als klare Nummer zwei hinter der Fortuna etabliert. Aber kann die SGU den großen Nachbarn auch ärgern? Der erste Versuch am Mittwochabend misslang. Zwar ging der Außenseiter am Mittwochabend im Achtelfinale um den Niederrheinpokal bei den B-Junioren nach einer Ecke früh mit 1:0 in Front (10.).

Am Samstagmorgen kommt es bei den U19-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga erneut zum Kräftemessen der beiden Klubs. Für Fortunas U19-Trainer Engin Vural ist ein Düsseldorfer Stadtderby im Punktspielbetrieb ungewohnt. „Wir wollen uns vor der Favoritenrolle aber gar nicht weg ducken“, sagt der Fußballlehrer. Nach vier Siegen aus den ersten vier Hauptrundenspielen ist das Selbstvertrauen bei den Flingeranern groß.

Doch die klassenhöhere U17 der Fortuna drehte den Spieß in Person von Ausnahmetalent Sulaiman Kanyon (20., 23.) und von Marek Jarosch (39.) noch vor der Pause um und behielt am Ende klar mit 4:1 die Oberhand..

Gibt es einen Heimvorteil?

„Allerdings wissen wir auch, dass wir uns im Vergleich zur Vorwoche leistungsmäßig steigern müssen“, betont Vural, der sich am Mittwoch beim Pokalspiel der B-Junioren persönlich einen Eindruck von den Bedingungen und der Atmosphäre am Franz-Rennefeld-Weg verschaffte.

Von einem echten Heimvorteil auf dem eigenen Kunstrasen will Unterraths Trainer Niklas Leven nichts wissen. „Ich habe die Fortuna gegen Hombruch auch auf Kunstrasen gesehen. Da lief der Ball schon extrem gut“, berichtet der 33-Jährige, der höchsten Respekt vor dem Nachwuchs seines Ex-klubs hat. „Die Fortuna hat eine top Mannschaft. Neben den Partien gegen den SV Werder Bremen sind die beiden Derbys für die Jungs sicher die Highlights aber vermutlich auch die schwersten Spiele in der Gruppe“, führt Leven aus.

Zusätzliche Würze erhält das Stadtduell durch das Wiedersehen mit Andrii Honcharenko und Aidan Chikeme auf Unterrather Seite. Das Duo wechselte erst im vergangenen Sommer zur Fortuna und kommt dort regelmäßig zum Einsatz. „Ich freue mich natürlich, dass ich sie als Trainer auf dem Weg dorthin ein Stück weit begleiten konnte“, sagt Leven über seine ehemaligen Schützlinge. Diesen wünscht er für die Zukunft nur das Beste. Allerdings sollen sie zumindest am Sonntag puntemäßig leer ausgehen. Denn die Zähler braucht der Aufsteiger aus Unterrath drigender, wenn er noch Chancen auf den Klassenerhalt wahren will. Trotz bisher sehr ansprechender Leistungen belegt die SGU mit zwei Punkten aus drei Spielen nur Rang sieben. „Es hätten bei den Spielverlaufen auch gut und gerne sieben Zähler sein können. Das ist schade, aber so ist die DFB-Nachwuchsliga“, sagt Leven.