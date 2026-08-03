Derby-Fieber an der Gellertstraße: CFC vor Zwickau-Duell

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Der Chemnitzer FC empfängt am morgigen Spieltag den FSV Zwickau im Stadion an der Gellertstraße. Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit einem 4:0 bei Hertha BSC II und dem 3:0-Heimsieg gegen den BFC Preussen wartet nun ein besonderes Duell in der Regionalliga Nordost.

Große Resonanz vor dem Klassiker Die Vorfreude auf das Derby ist deutlich spürbar. Knapp 6.500 Tickets sind bereits verkauft, gemeinsam soll die Marke von 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern geknackt werden. Für den Chemnitzer FC steht ein stimmungsvoller Abend an der Gellertstraße bevor.

Bilanz spricht für den CFC

Historisch trafen beide Vereine bereits 75 Mal in Pflichtspielen aufeinander. Der Chemnitzer FC führt die Gesamtbilanz mit 30 Siegen an, während der FSV Zwickau 22 Partien gewann. 23 Begegnungen endeten unentschieden.

Englische Woche mit nächster Herausforderung

Der CFC geht mit Rückenwind in die englische Woche, muss sich aber auf einen unangenehmen Gegner einstellen. Der FSV Zwickau steht unter Trainer Rico Schmitt für kompromisslosen Regionalliga-Fußball mit hoher körperlicher Präsenz, intensiven Zweikämpfen, schnellem Umschalten und defensiver Disziplin.

Fokus auf die entscheidenden Duelle

Für den Chemnitzer FC wird es darauf ankommen, die zweiten Bälle zu kontrollieren, sich nicht zu sehr auf direkte Duelle einzulassen und die vorhandenen Räume im Umschaltspiel konsequent zu nutzen. Gegen Zwickau wartet eine Aufgabe, die volle Konzentration verlangt.

Rahmenbedingungen für das Derby

Anpfiff im eins-Stadion an der Gellertstraße ist um 19:00 Uhr. Geleitet wird die Begegnung von Eugen Ostrin. Unterstützt wird er von den Assistenten Daniel Bartnizki und Chris Rauschenberg sowie der 4. Offiziellen Miriam Schwermer.