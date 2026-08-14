Derby eröffnet den Spieltag, FC Mönchengladbach empfängt Süchteln II

Spieltext SV Otzenrath - Korschenbr.

Spieltext Polizei SV - SV Lürrip

Spieltext Neersbroich - DJK Hehn

Spieltext Mennrath II - SF Neuwerk II

Spieltext SV Schelsen - Odenkirchen II

Spieltext Türkiyemspor - Rheindahlen

Die nächsten Spieltage:

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - FC Mgladbach

Sa., 22.08.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Rahser

Sa., 22.08.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Neersbroich

Sa., 22.08.26 19:00 Uhr Odenkirchen II - Mennrath II

So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Otzenrath

So., 23.08.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Türkiyemspor

So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Viersen - SV Schelsen

3. Spieltag

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.

Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II

Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn

So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II

So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II