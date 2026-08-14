Derby eröffnet den Spieltag, FC Mönchengladbach empfängt Süchteln II

Es ist wieder soweit. Am kommenden Wochenende rollt der Ball wieder in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen. Zum Start empfängt Aufsteiger SC Viersen-Rahser den Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen zum Derby. Der 1. FC Mönchengladbach bekommt es derweil zuhause mit dem ASV Süchteln II zu tun. Zeitgleich findet in Mennrath das Duell der Zweitvertretungen statt, während der SV Lürrip gegen den Polizei SV Mönchengladbach antritt. Das sind die Partien des ersten Spieltags:
Die nächsten Spieltage:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - FC Mgladbach
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Rahser
Sa., 22.08.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Neersbroich
Sa., 22.08.26 19:00 Uhr Odenkirchen II - Mennrath II
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Otzenrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Türkiyemspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Viersen - SV Schelsen
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II