 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Derby eröffnet den Spieltag, FC Mönchengladbach empfängt Süchteln II

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Die A-Liga ist zurück und das gleich mit einigen Krachern. Eröffnet wird der erste Spieltag gleich einmal mit einem Derby. rnrn

von Tristan Benten · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Viersen eröffnet den ersten Spieltag
Viersen eröffnet den ersten Spieltag – Foto: Markus Verwimp

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Kreisliga A MG/VIE
FC Viersen
FC Mgladbach
SV Lürrip
Türkiyemspor

Es ist wieder soweit. Am kommenden Wochenende rollt der Ball wieder in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen. Zum Start empfängt Aufsteiger SC Viersen-Rahser den Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen zum Derby. Der 1. FC Mönchengladbach bekommt es derweil zuhause mit dem ASV Süchteln II zu tun. Zeitgleich findet in Mennrath das Duell der Zweitvertretungen statt, während der SV Lürrip gegen den Polizei SV Mönchengladbach antritt. Das sind die Partien des ersten Spieltags:

Die Tabelle der A-Liga

Heute, 19:00 Uhr
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:00live
Spieltext Rahser - FC Viersen

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
15:30
Spieltext FC Mgladbach - ASV Süchteln II

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
15:00
Spieltext SV Otzenrath - Korschenbr.

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30
Spieltext Polizei SV - SV Lürrip

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:00
Spieltext Neersbroich - DJK Hehn

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
15:00
Spieltext Mennrath II - SF Neuwerk II

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
15:15live
Spieltext SV Schelsen - Odenkirchen II

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
15:00
Spieltext Türkiyemspor - Rheindahlen

Die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - FC Mgladbach
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Rahser
Sa., 22.08.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Neersbroich
Sa., 22.08.26 19:00 Uhr Odenkirchen II - Mennrath II
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Otzenrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Türkiyemspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Viersen - SV Schelsen

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II