 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Derby Erdbach - Uckersdorf hält, was es verspricht

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg schwebt der FC Erdbach auf Wolke sieben. Im Derby gegen den SV Uckersdorf sorgte ein Spieler für vier besondere Momente +++

von Redaktion · Gestern, 19:29 Uhr · 0 Leser
Kai Schötz (l.) vom SV Uckersdorf behauptet den Ball gegen Kai Schötz (l.) vom SV Uckersdorf. © Henrik Schneider
Kai Schötz (l.) vom SV Uckersdorf behauptet den Ball gegen Kai Schötz (l.) vom SV Uckersdorf. © Henrik Schneider

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Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg schwebt der FC Erdbach auf Wolke sieben. Der Aufsteiger ließ seinem 6:1 über den SV Oberscheld einen 4:3-Derbysieg über den SV Uckersdorf folgen. Für die Gastgeber erzielte Leo Krech alle vier Treffer.

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