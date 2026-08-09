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Ligabericht
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Derby Erdbach - Uckersdorf hält, was es verspricht
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg schwebt der FC Erdbach auf Wolke sieben. Im Derby gegen den SV Uckersdorf sorgte ein Spieler für vier besondere Momente +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg schwebt der FC Erdbach auf Wolke sieben. Der Aufsteiger ließ seinem 6:1 über den SV Oberscheld einen 4:3-Derbysieg über den SV Uckersdorf folgen. Für die Gastgeber erzielte Leo Krech alle vier Treffer.