Derby endet vor 500 Zuschauern mit einem 1:1

Vor 500 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Derby mit Punkteteilung. Swen Köbler brachte die Gäste vom SC Bühlertann in der 12. Minute früh in Führung. Der TSV Obersontheim ließ sich davon nicht beirren und drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich – mit Erfolg: Leon Hadun traf in der 76. Minute zum 1:1-Endstand.

