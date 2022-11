Derby endet Remis

An einem nasskalten, windigen Nachmittag kam es zum Derby zwischen den Pasinger Mannschaften. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und des nicht bespielbaren Hauptplatzes, musste das Spiel auf roter Erde stattfinden - für beide Seiten nicht zufriedenstellend. Zumal der zweite Rasenplatz zuvor von der dritten und zweiten Herrenmannschaft bespielt wurde - dies erinnerte nach den Spielen nicht mehr an einen Rasenplatz und kam deshalb nicht infrage.

Die TSG Pasing und der DJK Pasing trennen sich in einem engen Spiel mit 1:1. In der 9. Minute vertändelten die TSGler im Mittelfeld leichtfertig den Ball, Abdou Tchagadomou eroberte ihn und schoss aus ca 25 Metern aufs Tor - den Flatterball konnte Torhüter Christian Krug nicht abwehren und so stand es 1:0 für die Gäste. Die Hausherren waren jedoch gut im Spiel, agierten taktisch diszipliniert, ließen so in Halbzeit eins nichts mehr zu und hätten einer ihrer Chancen zum Ausgleich nutzen können.

Im zweiten Durchgang ging es ähnlich weiter. Im sehr zerfahrenen und intensivem Spiel gab es auf beiden Seiten wenige Möglichkeiten, die seltenen Abschlüsse waren auf beiden Seiten kein Problem für die Schlussmänner.