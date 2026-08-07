Derby endet ohne Sieger

Fupa Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Die Gastgeber gingen nach 20 Minuten in Führung: Nach einer Vorarbeit von Jan Friedrichs traf Fabian Flick zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Torjäger Tom Bertelsmann erzielte nur wenige Minuten später den Ausgleich. Beide Mannschaften vergaben anschließend weitere gute Möglichkeiten, ehe Bertelsmann kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer den TV Neuenkirchen sogar mit 2:1 in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV Riemsloh den Druck. Jannik Welkener sorgte früh für den verdienten 2:2-Ausgleich. In einer offenen Schlussphase boten sich beiden Teams Chancen auf den Lucky Punch, doch am Ende blieb es beim insgesamt gerechten Remis.

TSV-Trainer zeigte sich nach dem Schlusspfiff nur bedingt zufrieden: „Das Ergebnis ist enttäuschend, auch wenn der Punktgewinn für Neuenkirchen insgesamt verdient ist. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber nicht die nötige Durchschlagskraft. Nach der Pause waren wir klar spielbestimmend, erspielten uns zahlreiche Torchancen, konnten aber nur eine davon nutzen. Aufgrund unserer zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel gewinnen können – vielleicht sogar müssen.“

Ganz anders fiel das Fazit von TVN-Coach Maximillian Tönsing aus: „Ich bin mit der Leistung meiner Jungs sehr zufrieden. Nach dem frühen Rückstand haben wir eine starke Reaktion gezeigt und das Spiel gedreht. In der ersten Halbzeit hatten wir sogar weitere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Nach der Pause hatte Riemsloh zwar mehr vom Spiel, aber auch wir hatten am Ende noch Chancen auf den Lucky Punch. Auf dieser Leistung können wir definitiv aufbauen.“