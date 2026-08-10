Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Derby endet mit Remis
Bad Rothenfelde und Bad Laer trennen sich in der Bezirksliga mit 2:2 – Exner trifft doppelt
Nur wenige Tage nach dem Pokalduell standen sich der SV Bad Rothenfelde und der SV Bad Laer erneut im Derby gegenüber. Während sich Bad Laer im Pokal noch durchsetzen konnte, gab es in der Bezirksliga diesmal keinen Sieger: Mit einem 2:2-Unentschieden endete ein umkämpftes Duell bei hochsommerlichen Temperaturen.
Der Gastgeber aus Bad Rothenfelde war in der ersten Halbzeit tonangebend, konnte sich gegen die kompakte Defensive der Gäste allerdings nur wenige klare Torchancen erspielen. Torlos ging es daher in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel schlug Bad Laer zu: Nach feiner Vorarbeit von Yannik Seete brachte Tom Debertshäuser die Gäste mit seinem bereits vierten Saisontreffer in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Adrian Exner vollendete eine Vorlage von Tim Libor zum schnellen Ausgleich.
Eine Viertelstunde vor dem Ende war Exner erneut zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag brachte er Bad Rothenfelde erstmals in Führung. In der Schlussphase drängte Bad Laer auf den Ausgleich und wurde belohnt: Dominik Maßmann traf zum 2:2-Endstand.
SV Bad Rothenfelde bejubelt Torschütze Adrian Exner (Nr. 9) – Foto: Björn Kaisen
Gemessen an den Spielanteilen fiel der Ausgleich für die Gäste etwas glücklich aus. So blieb nach dem erneuten Aufeinandertreffen beider Teams innerhalb weniger Tage diesmal die Punkteteilung.
"In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft die Intensität auf den Rasen zu bringen, so wie wir es uns vorgenommen hatten. Nach der Pause ist uns das dann deutlich besser gelungen und wir konnten das Spiel über weite Teile bestimmen. Bei den Gegentoren machen wir’s den Gegnern aktuell noch zu einfach, sodass wir uns trotz zwei richtig guter Tore von Adrian heute nicht mit drei Punkten belohnen konnten,“ sagte uns Oli Peters (SV Bad Rothenfelde).
Das war heute für uns definitiv ein glücklicher Punktgewinn. SVR hatte die komplette Spielkontrolle und wir mussten dem Wetter Tribut zollen.
Unsere wenigen Umschaltmomente konnten wir zwei Mal gut vollenden und so den glücklichen Punkt eintüten.
Unabhängig von diesem Spielverlauf sind wir mit dem Start sehr zufrieden und blicken mit Vorfreude auf die nächsten Spiele,“ meinte Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).