Derby endet mit Remis Bad Rothenfelde und Bad Laer trennen sich in der Bezirksliga mit 2:2 – Exner trifft doppelt von Michael Eggert · Heute, 08:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen

Nur wenige Tage nach dem Pokalduell standen sich der SV Bad Rothenfelde und der SV Bad Laer erneut im Derby gegenüber. Während sich Bad Laer im Pokal noch durchsetzen konnte, gab es in der Bezirksliga diesmal keinen Sieger: Mit einem 2:2-Unentschieden endete ein umkämpftes Duell bei hochsommerlichen Temperaturen.

Der Gastgeber aus Bad Rothenfelde war in der ersten Halbzeit tonangebend, konnte sich gegen die kompakte Defensive der Gäste allerdings nur wenige klare Torchancen erspielen. Torlos ging es daher in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel schlug Bad Laer zu: Nach feiner Vorarbeit von Yannik Seete brachte Tom Debertshäuser die Gäste mit seinem bereits vierten Saisontreffer in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Adrian Exner vollendete eine Vorlage von Tim Libor zum schnellen Ausgleich.

Eine Viertelstunde vor dem Ende war Exner erneut zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag brachte er Bad Rothenfelde erstmals in Führung. In der Schlussphase drängte Bad Laer auf den Ausgleich und wurde belohnt: Dominik Maßmann traf zum 2:2-Endstand.

SV Bad Rothenfelde bejubelt Torschütze Adrian Exner (Nr. 9) – Foto: Björn Kaisen

Gemessen an den Spielanteilen fiel der Ausgleich für die Gäste etwas glücklich aus. So blieb nach dem erneuten Aufeinandertreffen beider Teams innerhalb weniger Tage diesmal die Punkteteilung.