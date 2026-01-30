Derby-Emotionen und zwei laute Trainer zwischen Budberg und Lintfort

Bodden äußerte sich mit Blick auf die Transferbeziehungen zu den abgemeldeten Moersern aber auch positiv. „Der Umgang mit den Spielern war fair. Was mich nur nervt, ist die Frage, warum man die Hinrunde nicht einfach als Hinrunde stehen lässt und die Tabelle so belässt – schließlich hat jeder einmal gegen den GSV gespielt.

Unabhängig von den Diskussionen richtet sich der Fokus nun wieder auf den Sport. „Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Feuer frei“, sagt Wilke. Heimspiel, Derby, Restart – Zutaten, die beide Teams zusätzlich anzünden dürften. Für den SV Budberg geht es vor allem darum, die Heimstärke auszuspielen, schnell in den Rhythmus zu finden und mit Stabilität in die zweite Saisonhälfte zu starten.

