Derby-Emotionen und zwei laute Trainer zwischen Budberg und Lintfort

Ein Großteil der Planungen für die kommende Spielzeit ist bereits abgeschlossen. Mit dem traditionellen Pizza-Essen nach dem Abschlusstraining der kurzen Wintervorbereitung am Mittwochabend hat sich der SV Budberg gemeinsam auf die bevorstehende Landesliga-Rückrunde eingestimmt. Der erste Pflichtspielgegner im neuen Jahr wartet direkt mit Brisanz: Am Samstagabend (17 Uhr) empfängt der Tabellenvierte den 1. FC Lintfort zum Derby.
In den letzten Testspielen setzte Trainer Tim Wilke bereits auf eine mögliche Startelf, ohne sich mit Blick auf das Personal zu sehr in die Karten schauen zu lassen. Fünf bis sechs Spieler waren unter der Woche noch angeschlagen, abgesehen vom Langzeitverletzten Benedict Vana kann Wilke jedoch wohl auf einen vollen 20-Mann-Kader zurückgreifen.
Das große Aufgebot bringt zugleich aber auch schwere Entscheidungen mit sich: Vor allem junge Akteure mit bislang wenig Spielzeit müssen auch in 2026 immer wieder in die zweite Mannschaft abgestellt werden. „Wenn wir im Kader schon überlegen müssen, was wir machen, reden wir noch gar nicht von der Startelf“, erklärt Wilke. Ein zentrales Thema bleibt die defensive Stabilität und die „Gegentorflut“ der vergangenen Wochen. „Das ist uns noch nicht so konsequent gelungen, dass wir wirklich zufrieden sein können“, betont der 50-Jährige.
Der 1. FC Lintfort hat derweil nach der Reaktivierung von Meik Bodden eine für den Jahreswechsel ungewöhnlich hohe Personalfluktuation hinter sich. Die Neuzugänge konnten sich empfehlen – zum Restart ist der neue, alte Mann an der Seitenlinie nun vor allem wieder als Moderator gefragt.
„Die Stimmung ist gut, wir haben auch gegen Oberligisten ordentlich ausgesehen und dürfen mit Euphorie und Selbstvertrauen loslegen“, sagt Bodden mit Blick auf das schwierige Auftaktprogramm. „Auswärtsspiele in Budberg sind Terror pur. Zwei laute Trainer, eine hitzige Atmosphäre – darauf freue ich mich.“
Wilke sieht die Lintforter nach den Spieler-Verpflichtungen zum Jahreswechsel in Summe „noch breiter und besser aufgestellt." Große Überraschungen erwartet er dennoch nicht: „Man kennt sich, man weiß um Stärken und Ansatzpunkte.“ Auch wenn der neue Keeper Jan Philip Roolfs noch gelbgesperrt fehlt, sieht Bodden seine Torhüterposition mit Luke Winter und Filip Curcic gut abgesichert.
Das Landesliga-Thema der Woche war jedoch ein anderes: der Rückzug des GSV Moers. Die Abmeldung in der Winterpause hat die Tabelle kräftig durcheinandergewirbelt. Für den SVB sind die Auswirkungen negativ. So ist der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz zwei, den der SV Scherpenberg belegt, auf sieben Zähler angewachsen. „Wir schielen ohnehin nicht permanent nach oben. Daher tangiert mich das nicht und ist für mich nur eine Randerscheinung“, sagt Wilke, während er die Logik hinter der Wertung weitaus kritischer sieht. „Punkte und Tore wurden abgezogen, Strafen wie Gelbe Karten bleiben bestehen. Das muss mir mal jemand erklären, wie das begründet wird.“
Darüber hinaus wird der Budberger Coach, der früher selbst bei den Grafschaftern aktiv war, grundsätzlich: „Man kann immer in eine Schräglage geraten. Für ein vermeintliches Flaggschiff des Moerser Fußballs ist es ein absolutes Trauerspiel, dass man im Winter eine Mannschaft abmelden muss.“
Bodden äußerte sich mit Blick auf die Transferbeziehungen zu den abgemeldeten Moersern aber auch positiv. „Der Umgang mit den Spielern war fair. Was mich nur nervt, ist die Frage, warum man die Hinrunde nicht einfach als Hinrunde stehen lässt und die Tabelle so belässt – schließlich hat jeder einmal gegen den GSV gespielt.
Unabhängig von den Diskussionen richtet sich der Fokus nun wieder auf den Sport. „Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Feuer frei“, sagt Wilke. Heimspiel, Derby, Restart – Zutaten, die beide Teams zusätzlich anzünden dürften. Für den SV Budberg geht es vor allem darum, die Heimstärke auszuspielen, schnell in den Rhythmus zu finden und mit Stabilität in die zweite Saisonhälfte zu starten.
