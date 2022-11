Die DJK Tusa fiebert dem Derby gegen CfR Links entgegen, – Foto: A. Wahl

Derby elektrisiert die Fußballerinnen Im Spiel zwischen den Fußballerinnen der DJK Tusa 06 und dem CfR Links geht es um mehr als um Punkte für die ­Niederrheinliga.

Wird die DJK Tusa 06 am Sonntag endlich ihren lästigen Schatten los? In der Frauen-Niederrheinliga bietet sich den Fleherinnen an diesem Wochenende die große Chance, die alleinige Tabellenführung zu übernehmen. Weil der punktgleiche Konkurrent GSV Moers spielfrei hat, kann Tusa mit einem Sieg den begehrten ersten Platz für sich alleine beanspruchen.

Was sich in der Theorie relativ einfach anhört, dürfte der Elf von Stefan Wiedon in der Praxis aber einiges abverlangen. Schließlich geht es für Tusa gegen keinen Geringeren als den Lokal- und Erzrivalen CfR Links. „Da ist natürlich ordentlich Musik im Spiel“, weiß Wiedon um die Bedeutung der Partie. Tusa gegen Links - das ist im hiesigen Frauenfußball so etwas wie Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wobei die Rollen hier nicht ganz so klar verteilt sind wie bei den Männern. Links galt viele Jahre lang als Platzhirsch in der Stadt, bekam von Tusa zuletzt aber den Rang abgelaufen. Die letzten drei Pflichtspiele gingen auch allesamt an die DJK, was für Stefan Wiedon mit Blick auf Sonntag aber rein gar nichts zu sagen hat. „Wir haben schon feststellen dürfen, dass die Mannschaften gegen uns noch einmal ein paar Prozentpunkte mehr aus sich herausholen. Auch Links wird alles daran setzen, uns zu ärgern, zumal wir hier auch noch von einem Derby sprechen.“