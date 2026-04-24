Derby-Effekt nach Negativserie? Wenn am Freitagabend im Fasanengarten das Derby zwischen dem FSV Schleiz und dem SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla angepfiffen wird, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. von André Hofmann · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Janine Volbert

Für die Gastgeber steht nicht weniger als ein Stück sportliche Stabilität – und vielleicht auch ein vorentscheidender Schritt Richtung Klassenerhalt – auf dem Spiel.

Schleiz in der Ergebniskrise Die Ausgangslage ist angespannt: Drei Niederlagen in Folge, ausgerechnet gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen, haben den FSV wieder tiefer in den Abstiegskampf gezogen. Das Polster ist geschmolzen, der Vorsprung auf die gefährdeten Plätze beträgt aktuell nur noch wenige Punkte. Brisant bleibt die Situation zusätzlich durch die unklare Ligenkonstellation rund um mögliche Auf- und Abstiege – im Worst Case könnten bis zu fünf Teams den Gang nach unten antreten. Christian Pätz ordnet die aktuelle Phase offen ein und nennt mehrere Gründe: „Zum einen sind es Faktoren, die ich als unglücklich bezeichnen würde und nicht unbedingt in unserer Hand lagen.“ Immer wieder habe es personelle Rückschläge gegeben: „Woche für Woche hatten wir gesperrte Spieler, wodurch wir auch Aufstellungen immer wieder umstellen mussten.“ Die Folgen waren spürbar: „Spieler haben auf Positionen agiert, die sie sonst nicht so begleiten.“ Dazu kamen enge Spielsituationen, die nicht immer zugunsten der Schleizer ausgingen: „Auch Entscheidungen in den Spielen nicht immer in unserem Sinne. Da Thüringenliga-Spiele sehr, sehr eng sind, ist das manchmal sehr ausschlaggebend.“ Trotzdem bleibt die Analyse nicht bei äußeren Umständen stehen. Pätz betont klar: „Natürlich suchen wir auch die Fehler bei uns.“ Besonders ein Punkt habe zuletzt gefehlt: „In den letzten Spielen hat die letzte Konsequenz in allen möglichen Spielsituationen gefehlt.“