Derby-Druck für Zwiesel - Stephansposching fordert Neuhausen

Das ewig junge Derby zwischen dem TSV Lindberg und dem SC Zwiesel birgt dieses Mal besondere Brisanz. – Foto: Helmut Weiderer

Auch im Tabellenkeller machen sich wohl vier Teams die zwei Direktabsteiger und die zwei Releganten aus. Die besten Karten hat dabei der 1. FC Viechtach, der mit einem Sieg im Landkreis-Duell beim FC Langdorf sogar noch eine Mini-Chance auf den direkten Klassenerhalt haben könnte. Zwingend auf Zählbares angewiesen sind der SV Perkam (gegen Haibach) sowie Schlusslicht DJK SB Straubing (in Osterhofen). Der SV Winzer und der SV Auerbach können nur noch theoretisch auf Rang elf abrutschen.

Zwei Spieltage vor Schluss herrscht in der Kreisliga Straubing weiter ein hochspannender Vierkampf um die Vizemeisterschaft. Den Zweiten TSV Oberschneiding (45 Punkte) trennen lediglich drei Zähler vom Fünften TSV Regen (42). Zwar hat sich der TSV Lindberg zuletzt aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet, kann jedoch am Samstag im brisanten Derby (Anstoß 14 Uhr) auch dem Nachbarn SC Zwiesel (43) die letzten Hoffnungen rauben. Alle vier Anwärter müssen an diesem Wochenende übrigens auswärts ran: Oberschneiding gastiert in Auerbach, Neuhausen muss bei der SpVgg Stephansposching Farbe bekennen und Regen reist nach Winzer.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 14:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Derbytime! Die Ausgangslage vor dem Spiel am Samstag ist klar: für Zwiesel zählt nur ein Sieg, wenn die Chance auf Platz zwei gewahrt bleiben soll. Wir hingegen können befreit aufspielen, werden aber alles dafür tun, damit es auch nächste Saison wieder zu diesem Derby kommt. Besonders gefordert wird unsere Defensive sein. Vor allem die Offensive rund um die tschechischen Legionäre gilt es in den Griff zu bekommen. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die als bessere Einheit auftritt, die Zweikämpfe annimmt und den Sieg mehr will. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und spannendes Derby freuen."

Personal: Beim TSV stehen Lukas Weiderer, Elias Schels, Ben Hofmann und Kurt Linsmeier nicht zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Ronaldo Schreder steht noch ein großes Fragezeichen.

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Nach den letzten beiden Siegen fahren wir hochmotiviert nach Lindberg. Nur mit einem Derbysieg haben wir noch eine kleine Chance auf Platz zwei und den wollen wir uns vor allem nach der unglücklichen Hinspielniederlage holen. Wir sind bereit."

Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.





Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Der dritte Sieg in Serie unterstreicht unsere derzeit gute Verfassung, wobei wir in Perkam gegen den Ball überhaupt nicht bei der Sache waren. Die Defensivarbeit müssen wir im letzten Heimspiel der Saison, noch dazu zu unserem am Wochenende stattfindenden Sommerfest, deutlich agressiver und zielstrebiger verrichten, um unsere Serie weiter auszubauen. Für unseren Gegner aus Viechtach geht es wieder um enorm viel, wir können dagegen ohne Druck auf den Heimsieg gehen." Personal: Alexander Gigl kehrt nach langer Verletzungspause in den Kader zurück. Ansonsten ändert sich im Vergleich zur Vorwoche nicht viel.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Nach dem wichtigen Sieg gegen Auerbach steht für uns am Wochenende die nächste schwere Auswärtsaufgabe an. Gegen Langdorf wollen wir punkten, um uns alle Möglichkeiten im Abstiegskampf offen zu halten." Personal: Fehlen werden Dustin Segl und Sebastian Tremmel.





Der TSV Oberschneiding will Platz zwei über die Ziellinie bringen. – Foto: Charly Becherer







Günther Himpsl (Trainer SV Auerbach): "Im letzten Heimspiel gegen Oberschneiding, das eine außergewöhnliche Frühjahrsrunde spielt, braucht es eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einer großen Steigerung gegenüber dem Auswärtsspiel in Viechtach, um den einen noch nötigen Punkt einfahren zu können." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Der Sieg am vergangenen Wochenende war extrem wichtig, aber auch sehr schmeichelhaft, da der SV Winzer eine sehr starke Leistung gezeigt hat. In Auerbach haben wir nun wohl eines der undankbarsten Auswärtsspiele vor der Brust. Der SVA hat eine kampfstarke, gestandene Kreisligamannschaft mit einem sehr erfahrenen Trainer an der Seitenlinie. Wir stellen uns auf eine harte Partie ein, in der wir an unser Leistungslimit kommen müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen." Personal: Matthias Seifert ist privat verhindert. Ob Andreas Berovic wieder eine Option ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.





Morgen, 17:00 Uhr SV Winzer Winzer TSV Regen TSV Regen 17:00 PUSH

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Trotz einer starken Leistung mussten wir uns in Oberschneiding geschlagen geben. Die Einstellung und der Einsatz der Mannschaft haben absolut gestimmt, weshalb ein Punktgewinn aus unserer Sicht durchaus verdient gewesen wäre. Auch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Gesprächsstoff. Nun richtet sich der volle Fokus auf das letzte Heimspiel gegen den starken TSV Regen, der noch im Aufstiegsrennen mitmischt. Wenn wir an die Leistung aus Oberschneiding anknüpfen können, ist auch zuhause etwas Zählbares möglich." Personal: Patrick Zauner und David Neumeier müssen verletzt passen.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Stephansposching konnten wir einen verdienten Heimsieg feiern und bleiben so noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Auch in den letzten beiden Partien wollen wir die volle Punkteausbeute und dann wird man sehen welcher Tabellenplatz am Ende dabei rausspringt. Mit dem SV Winzer erwartet uns am Samstag eine knifflige Auwärtsaufgabe, die wir aber voller Selbstvertrauen angehen werden." Personal: Sicher fehlen Max Kappl, Simon Fieweger, Josef Kölbl, Moritz Hinkofer und Alex Gigl.





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen DJK SB Straubing DJK SR 16:00 live PUSH

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "In Neuhausen hatten wir den Gegner optisch im Griff und enorm viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Der Gegner hat jedoch gut gekontert und geschickt verteidigt. Im letzten Heimspiel der Saison wollen wir unseren Zuschauern nochmal ein gutes Spiel zeigen und die drei Punkte in Osterhofen behalten."

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "In unserem letzten Auswärtsspiel geht es zum Meister nach Osterhofen. Tabellenschlusslicht beim heimstärksten Team der Liga, schwächster Sturm gegen beste Abwehr - mehr Außenseiter geht eigentlich gar nicht. Aber solange wir in diesem engen Schneckenrennen um den letzten Relegationsplatz noch im Spiel sind, wollen wir um die rechnerisch mögliche Chance kämpfen." Personal: Beim Schlusslicht gibt es gegenüber dem letzten Spieltag keine Veränderungen.



Der DJK SB Straubing droht nach sieben Jahren der Abstieg aus der Kreisliga. – Foto: Charly Becherer









Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Beim TSV Regen haben wir einfach zu viele leichte Fehler gemacht und verdient verloren. Das Spiel ist allerdings komplett abgehakt und wir schauen nach vorne. Neuhausen ist in seinem sechsten Kreisliga-Jahr wieder richtig gut in Fahrt, es wird ein dickes Brett. Favorit hin oder her: wir versuchen unsere Heimstärke zu wahren und wollen den treuen Zuschauern ein rassiges Derby bieten. Wir brauchen den unbedingten Willen und müssen 90 Minuten Gras fressen." Personal: Moritz Retzer, Jonas Schlener und Lukas Burmberger müssen passen. Dazu sind mehrere Spieler krankheitsbedingt angeschlagen.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Osterhofen konnten wir das erste Mal im Jahr 2026 unsere Leistung so abrufen wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben gemeinsam hervorragend verteidigt und unser taktisches Konzept 1 zu 1 umgesetzt. Dadurch konnten wir am Ende zwar einen knappen, aber verdienten Sieg einfahren. Nun gilt es an diese Leistung anzuknüpfen und bei der SpVgg Stephansposching weitere Punkte zu holen. Dies wird jedoch ein ebenso hartes Stück Arbeit wie letzte Woche. Nur wenn wir wieder alles geben und uns an die taktischen Vorgaben halten, werden wir auch hier etwas Zählbares mit nach Hause nehmen." Personal: Bis auf ein paar krankheitsbedingte Ausfälle sind voraussichtlich alle Spieler an Bord.





So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Perkam Perkam SV Haibach Haibach 15:00 PUSH