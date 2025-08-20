Derby-Dramatik pur zwischen SV Wiesbaden und Türkischer SV

Wiesbaden. Was für eine Derby-Dramatik: 3:1 führte Gastgeber SV Wiesbaden, doch am Ende hieß es gegen den Türkischen SV im Duell der Fußball-Verbandsligisten 3:3. Kurz vor Schluss hatte Ilias Amallah nach zu kurzem Rückpass von Saki Nakos über den herauseilenden SVW-Schlussmann Noah Kara ins Netz gelupft. Vorher hatte es lange nach einem Sieg des Sportvereins ausgesehen, der am Sonntag beim 2:3 gegen Waldbrunn eine 2:0-Führung verspielt hatte. Und diesmal ein 3:1 nicht ins Ziel brachte.
„Sehr schade, wir trauern zwei Spielen nach, in denen wir als Sieger hätten vom Platz gehen können. Aber unsere junge Mannschaft hat nach dem Umbruch bewiesen, dass sie in der Verbandsliga angekommen ist“, sagte SVW-Sportchef Yidirim Sari. „Das Unentschieden geht in Ordnung, obwohl für uns vielleicht mehr drin war. Wir haben gesehen, dass wir uns in dieser Liga nicht zu verstecken brauchen“, fand TSV-Chef Ilkay Candogan und verwies auf Gegentore nach Standards. Eine Schwäche, die es abzustellen gelte.
Anfangs hatte Nakos die SVW-Führung mit feinem Pass eingeleitet. Die folgende Hereingabe von Außen verwandelte der Ex-Biebricher Yassin Khamal in zentraler Position (21.). Die Antwort des TSV erfolgte durch Daniel Rudi (34.), der 2023 zunächst beim SV Wiesbaden als Zugang vorgesehen war, über den SV Frauenstein schließlich zum Türkischen SV gelangte. Nach der Pause schlug SVW-Abwehrspieler Jan Rodwald doppelt zu. Zunächst wuchtete er die von Nakos hereingegebene Ecke per Kopfball ins Netz, um kurz darauf per Abstauber nachzulegen. Das Anschlusstor von Alim Göcek - ehemals mit Vergangenheit beim SVW - brachte die Spannung zurück, Aidan Harneys Pfostentreffer (77.) schürte sie. Bis Ilias Amallah kurz vor Schluss Instinkt bewies und für den Schlusspunkt eines packenden Derbys sorgte.
An diesem Donnerstag (20 Uhr) ist nun in Walluf beim Spiel der SG gegen Biebrich 02 Derby-Zeit.
SVW: Kara; Toyosawa, Maurer, Harney, Rodwald, Bertel, Khamal, Ptak, Kornmesser, Faro, Nakos (Benikhlef, Anin Junior, Preuße, Tokhi).
TSV: Vollmer; Chourak, Ofosu, Deveci, Tasdelen, Dorul, Göcek, Amallah, Yilma, Rudi, Moh. Tahiri (Boutouil, B. Marzouki, Mensah, N. Khahaba, Jalloh).
Tore: 1:0 Khamal (21.), 1:1 Rudi (34.), 2.1, 3:1 Rodwald (52./56.), 3:2 Göcek (72.), 3:3 Amallah (90.+4). – Zu.: 350. – Rot: Khababa (90.+7).