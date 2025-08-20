Derby-Dramatik pur zwischen SV Wiesbaden und Türkischer SV

Jan Rodwald (r.) traf doppelt für den SV Wiesbaden, aber es sollte nicht zum Sieg reichen. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Was für eine Derby-Dramatik: 3:1 führte Gastgeber SV Wiesbaden, doch am Ende hieß es gegen den Türkischen SV im Duell der Fußball-Verbandsligisten 3:3. Kurz vor Schluss hatte Ilias Amallah nach zu kurzem Rückpass von Saki Nakos über den herauseilenden SVW-Schlussmann Noah Kara ins Netz gelupft. Vorher hatte es lange nach einem Sieg des Sportvereins ausgesehen, der am Sonntag beim 2:3 gegen Waldbrunn eine 2:0-Führung verspielt hatte. Und diesmal ein 3:1 nicht ins Ziel brachte.

„Sehr schade, wir trauern zwei Spielen nach, in denen wir als Sieger hätten vom Platz gehen können. Aber unsere junge Mannschaft hat nach dem Umbruch bewiesen, dass sie in der Verbandsliga angekommen ist“, sagte SVW-Sportchef Yidirim Sari. „Das Unentschieden geht in Ordnung, obwohl für uns vielleicht mehr drin war. Wir haben gesehen, dass wir uns in dieser Liga nicht zu verstecken brauchen“, fand TSV-Chef Ilkay Candogan und verwies auf Gegentore nach Standards. Eine Schwäche, die es abzustellen gelte. Jan Rodwald trifft doppelt, danach Dramatik pur