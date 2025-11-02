Derby-Drama in Fernwald: FC Gießen verspielt 2:0-Führung

Fernwald – Was für ein Derby, was für ein bitterer Nachmittag für den FC Gießen: Trotz Traumstarts und komfortabler 2:0-Pausenführung unterlag der FCG am Samstag beim FSV Fernwald noch mit 2:3.

Keine Minute war gespielt, da lagen die Gäste bereits vorne: Nach Zuspiel von Hassan El Chaabi vollendete Mirco Geisler zum 0:1 (1.). Gießen blieb danach spielbestimmend, verteidigte kompakt und legte in der 31. Minute nach – diesmal traf Vorbereiter El Chaabi selbst zum 0:2. Die 400 Zuschauer sahen einen reifen und effizienten ersten Durchgang der Universitätsstädter.

Doch nach der Pause kippte die Partie komplett. Fernwald kam aggressiver aus der Kabine und brauchte nur drei Minuten zum Anschluss: Philipp Cloos traf nach einer Standardsituation zum 1:2 (48.). Gießen verlor zunehmend die Kontrolle, Fernwald drückte – und wurde belohnt. In der 76. Minute war Cloos erneut zur Stelle und glich aus. Nur fünf Zeigerumdrehungen später drehte Awed Issac Abeselom mit seinem Treffer zum 3:2 (81.) das Spiel endgültig.