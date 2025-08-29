Derby! "Die Tabellenkonstellation ist zweitrangig"

„Unter dem Derby-Aspekt muss man die Begegnung sehen – die Tabellenkonstellation ist zweitrangig. Es wird ein Spiel, das über Zweikämpfe kommt, möglicherweise mit wenigen Chancen und Kleinigkeiten, die am Ende entscheiden“, so Andreas Hinrichs, Trainer von GW Mühlen. Dennoch ist zu erwähnen, dass die torgefährlichste Mannschaft auf die harmloseste trifft.

Brisanz bekommt die Partie auch durch die Vergangenheit einiger Vechtaner mit Mühlen: Trainer Ingo Soremba war zehn Jahre lang Hinrichs’ direkter Vorgänger bei GW, zudem trugen Spieler wie Dominik Soremba, Felix Klaphake, Kevin Steinfeld und Patrick Albers früher das Mühlener Trikot. „Die werden extrem heiß sein“, ist sich Hinrichs sicher.

Trotz einiger Ausfälle blickt der Coach optimistisch auf das Derby: „Wir haben einen guten, breiten Kader und können wie zuletzt auch über die Bank nachlegen. Entscheidend wird sein, dass wir die Grundtugenden annehmen. Nur dann kann sich unsere Qualität in der Offensive am Ende durchsetzen.“

Das Derby ist gleichzeitig der Auftakt in eine richtungsweisende Woche für GW Mühlen. Nach dem Duell mit Vechta geht es im Bezirkspokal gegen den Nachbarn aus Oythe weiter, ehe das Auswärtsspiel bei Eintracht Nordhorn wartet. „Eine entscheidende Woche für uns, die wir unbedingt positiv eröffnen wollen“, betont Hinrichs. Auf der andren Seite spielt Vechta am Mittwoch beim TuS Lutten und empfängt dann am Wochenende den BV Garrel.

Anpfiff des Derbys ist am Sonntag um 15.00 Uhr.