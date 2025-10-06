Derby der Zweitvertretungen endet Unentschieden

Am Samstag ging es für die Zweite des VfB Oberweimar im Derby gegen die Zweite von Empor Weimar um ein Erfolgserlebnis nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie auf dem Lindenberg bei Regen und Sturm. Beide Mannschaften kamen gut rein in die Partie. Empor versuchte früh zu stören, was teilweise gut gelang, da der Platz sehr seifig war und Ungenauigkeiten sofort bestraft wurden. Defensive Nachlässigkeiten führten zum etwas glücklichen Gegentor in der 14. Minute durch Gramalla. Der VfB bekam in Folge das Spiel zunehmend unter Kontrolle und spielte jetzt ruhig von hinten heraus. So war es nach einer Frage der Zeit Wolter, der in der 28. Minute nach Mönnigs herausragenden Vorarbeit den verdienten Ausgleich erzielte. Mehr Tore fielen in Halbzeit 1 jedoch nicht, denn hinten hielt unsere Defensive Empors Bemühungen stand (insbesondere Schneider konnte durch eine starke Parade in der 30. Minute den erneuten Rückstand verhindern) und vorne verteidigte Empors Defensive ebenso gut, weswegen der 1:1 Halbzeitstand absolut in Ordnung ging.

Die Zweite Halbzeit verlor ebenfalls nichts an Spannung. Schon in der 48. Minute konnte Merie nach Weinholds Steilpass per Flachschuss an Hedt vorbei das Spiel drehen. Doch Empor glich durch Friede keine fünf Minuten später erneut aus. In der Folge blieb die Partie weiter offen, doch Tore sowie nennenswerte Torchancen gab es kaum. Die Mannschaft um Trainer Hüser zeigte eine couragierte Leistung und am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden.