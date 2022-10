Derby der Tore und Beleidigungen -Bezirksliga: Zwischen Jöllenbeck und Türk Sport geht es nicht nur sportlich hoch her. Brake holt nur einen Punkt, Oldentrup geht gegen Türkgücü Gütersloh unter.

„Eigentlich“ waren die Wellensieker sogar durch Yasin Abedelloui in Führung gegangen, nach Meinung des Referees stand er jedoch im Abseits. Kaunitz gelang in den Spielminuten sieben und zehn ein Doppelschlag. Maurice Koppers erzielte das 1:2 aus VfR-Sicht (18.). Mit dem Halbzeitpfiff traf der FC zum 3:1.

FC Kaunitz II – VfR Wellensiek 3:1 (3:1). „Die Mentalität meiner Mannschaft möchte ich loben“, sagte Wellensieks Co-Trainer Stefan Sibilski, der den urlaubenden Chefcoach Ede Hertel vertrat. Viel mehr Positives hatte Sibilski aber nicht gesehen. Vorrangig richtete sich sein Groll gegen den Unparteiischen, der zunächst Christian Suckow mit Rot des Feldes verwies (40.), später dann Joel Hertel die Gelb-Rote Karte zeigte (81.) und zu guter Letzt Sibilski selbst auch mit der Ampelkarte des Innenraumes verwies. „Sowas habe ich noch nicht erlebt“, grantelte Sibilski und schob hinterher: „Der Schiri hatte einen Bewegungsradius in der Größe des Mittelkreises plus zehn Meter.“

Gleiches passierte dann auch in der zweiten Hälfte, als Türk Sports Tolga Baytemur und Jöllenbecks Marc Milse jeweils die Rote Karte sahen. Mujala: „Das war eine blöde Situation, es wurde ein bisschen geredet und dann ging Tolga dahin und es gab eine Auseinandersetzung.“ Warweg sagte: „Marc Milse musste in der Halbzeit verletzt raus und saß auf der Bank. Er wurde dann von einem Spieler von Türk Sport beleidigt und wiederholte diese Beleidigung einfach nur.“ Türk Sport kam dann durch einen von Tanju Dalgic verwandelten Elfmeter auf 1:2 heran (72.), doch Tim Milse traf zum 3:1-Endstand für Jöllenbeck (80.).

TuS Jöllenbeck – FC Türk Sport 3:1 (2:0). Da war Feuer im Derby zwischen dem TuS und dem FC. Am Ende setzten sich die Jürmker 3:1 durch und fuhren einen ganz wichtigen Sieg ein, der sie auf Tabellenplatz 13 hievte. Nun sind es nur noch vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Lennart Koch brachte den TuS in Führung (17.), Julian Kistner baute sie aus (27.). Dann stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Türk Sports Co-Trainer Edin Mujala schilderte: „Erst sieht Mert Bozkurt Gelb wegen eines Fouls, dann geht der Jöllenbecker Kapitän zum Schiri und sagt ihm, dass unser Spieler ihn beleidigt hat – und dann bekommt Mert Gelb-Rot.“ Jöllenbecks Trainer Lennard Warweg erklärt es etwas anders: „Erst foult Mert Bozkurt, dann meckert er. Dafür kriegt er Gelb-Rot.“ Zwei Trainer, zwei Sichtweisen.



VfL Oldentrup – TG Gütersloh 0:7 (0:2). Auch gegen Türkgücü Gütersloh konnte der VfL Oldentrup das Ruder nicht herumreißen. Die Gäste, mittlerweile Tabellendritter, waren in allen Belangen überlegen und spielten ihre Möglichkeiten gut aus. Bis zur Pause stand es noch einigermaßen gut um den VfL, bis dato hatte Gütersloh lediglich zwei mal getroffen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste jedoch fünf weitere Treffer folgen.



TuS Brake – SV Avenwedde 2:2 (0:0). Im Verfolgerduell teilten sich der TuS Brake und der SV Avenwedde die Punkte. „Das war ein interessantes Spiel“, gab Brakes Trainer Holm Windmann zu Protokoll. Er hatte ein Chancenplus für seine Mannschaft auf dem Zettel, allerdings vergaben die Braker teils sehr gute Möglichkeiten. Nach einem Standard gelang Avenwedde die Führung (57.), die die Gäste in der 73. Minute ausbauten. Windmann hatte kurz vor dem 0:2 Norick Epke eingewechselt und in der 80. Minute dann noch einen Vierfachwechsel vorgenommen. „Die Auswechslungen haben uns noch einmal Schub gegeben“, so der TuS-Trainer. Epke gelang in der 86. Minute das 1:2. Es folgten zwei Gelb Rote Karten für Avenwedde. Die doppelte Überzahl nutzte erneut Epke zum verdienten 2:2 (90.+3).



SC Wiedenbrück II – SC Bielefeld 3:2 (2:1). Bei der Regionalliga-Reserve des SC Wiedenbrück verlor der SCB spät. Die Gastgeber gingen 2:0 in Führung (3., 36.), doch Sead Aganovic (43.) und Philip Kunde (89.) glichen aus. In der Nachspielzeit gelang dem SCW der Lucky Punch.



SC Hicret – SC Halle 1:2 (0:0). Gegen den ambitionierten Aufsteiger aus dem Altkreis musste sich der SC Hicret geschlagen geben. Bis zur Halbzeit passierte wenig am Gleisdreieck. Dann aber war Halles Aytürk Gecim zur Stelle und traf zur Gästeführung (52.). Alaaddin Nas konnte ausgleichen (69.), doch Hicret schaffte es nicht, das Unentschieden über die Zeit zu bringen.