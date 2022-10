Zum Kontrahenten gewechselt: Denis Grgic (im roten Trikot) wechselte zur neuen Saison von Raisting nach Penzberg. Wegen einer Verletzung ist der letztjährige Toptorjäger jedoch zum Zuschauen verurteilt. Penzbergs Coach wiegelt ab SVR-Abwehrchef fällt aus – Foto: Emanuel Gronau

Derby der Gegensätze: 1. FC Penzberg empfängt SV Raisting Top-Angriff trifft auf Beton-Abwehr

Das wird ein Derby der Gegensätze: Offensivstarke Penzberger erwarten Raistinger Defensivkünstler am Samstag zum Bezirksliga-Duell.

Penzberg/Raisting – In einer Liga wie dieser, mit sieben Teams aus dem Oberland, verwässert der Stellenwert eines Derbys sehr fix. Hannes Franz, Trainer in Raisting, stellt klar: Für ihn gibt es in der Bezirksliga Süd sowieso nur ein Duell, das dieses Etikett verdient hat – und zwar die Partie an diesem Samstag in Penzberg (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion). „Das einzige, richtig wahre Derby“, nennt’s der Trainer des SV Raisting.

In den vergangenen Jahren haben beide Seiten die ersten Seiten des Drehbuchs eifrig mitgeschrieben, durch die eine kleine Landkreis-Rivalität gewachsen ist. Allein voriges Jahr, als Raisting am ersten Spieltag Penzbergs Hoffnungen frittierte und der FCP mit Maximilian Berwein im Rückspiel ebenso emotional konterte. „Wer die heißen Duelle mitgemacht hat, weiß, welche Brisanz das Spiel mit sich bringt.“ In Raisting, sagt Franz, habe das Duell Gewicht für den ganzen Verein, die Zuschauer und natürlich seine Mannschaft. Denn Trainer und Kicker haben sich, losgelöst von allen anderen Zielen und Träumen, eines vorgenommen: „Mein persönliches Ziel ist es, die beste Mannschaft im Landkreis zu stellen“, stellt Franz klar. Penzbergs Trainer schraubt Bedeutung der Partie herunter In dieser Hinsicht gehört Simon Ollert vom FC Penzberg einem anderen Schlag Trainer an. Sein Ansatz sieht genau das Gegenteil vor, nämlich die Bedeutung herunterzuschrauben. „Wir wollen dem nicht zu viel Wert beimessen. Da kommt man leicht in die Übermotivation rein“, sagt er. Gleichwohl weiß er auch um die Personalie Denis Grgic, die dem Aufeinandertreffen ein wenig Schärfe verleiht. Grgic war überraschend vor der Saison von Raisting nach Penzberg gewechselt. Ex-Trainer Hannes Franz räumt ein: „Am Anfang war ich enttäuscht.“ Weil Grgic eine riesige Lücke riss, wie die Torstatistik belegt