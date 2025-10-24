Derby der FCA's: »Aldersbach muss man immer auf dem Schirm haben«

Kreisklasse Pocking: Nach dem torlosen Remis in Passau wartet auf den FC Aunkirchen gleich zum Rückrundenstart ein echter Stimmungstest. Am Sonntag steht das Derby gegen den FC Aldersbach an – ein Duell, das sportlich wie emotional gleichermaßen Bedeutung hat. Zehn Punkte trennen beide Teams in der Tabelle der Kreisklasse Pocking, doch wie so oft gilt: Im Derby zählen keine Platzierungen, sondern Leidenschaft und Wille.

„Wir spielen fast jedes Wochenende mit einer anderen Mannschaft und ein richtiger Knipser fehlt uns eigentlich – und trotzdem stehen wir nicht unverdient auf Platz zwei“, erklärt Föckersperger, der seiner Mannschaft trotz der personellen Engpässe ein großes Kompliment macht. Er betont: „Uns hat keiner zugetraut, dass wir vorne mitspielen, aber die Jungs haben Herz, Teamgeist und beweisen immer wieder, dass sie eine echte Einheit sind.“

Aunkirchen geht als Tabellenzweiter mit 28 Punkten in das Nachbarschaftsduell. Die Mannschaft von Trainer Reinhard Föckersperger, der sich nach einer Knie-Operation noch im Krankenstand befindet und daher erst am Sonntag wieder zum Team stößt, hat sich über die Hinrunde hinweg als konstanter Verfolger des Spitzenreiters DJK Vornbach II etabliert.

Dass der Aunkirchener Coach trotz der jüngsten Punkteteilung in Passau zufrieden ist, liegt an der defensiven Stabilität und dem Teamgeist seiner Elf. Gleichwohl warnt er davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. Der FC Aldersbach sei „eine gut eingespielte Mannschaft“, sagt Föckersperger, „die gelernt hat, wie man gegen vordere Teams spielen kann“.

Für ihn ist klar: „Derby ist Derby-Time, und den FC Aldersbach muss man immer auf dem Schirm haben.“

Auch mit Blick auf die Tabelle bleibt der erfahrene Trainer realistisch. Die DJK Vornbach II liegt acht Punkte voraus – ein Abstand, den Aunkirchen in der aktuellen Situation kaum aufholen dürfte. „Wir messen uns nicht mit Vornbach, die DJK hat andere Ambitionen und Möglichkeiten“, erklärt Föckersperger. „Wir wollen so lange wie möglich vorne dabei sein – und natürlich die drei Punkte im kommenden Spiel in Aunkirchen lassen.“

Beim Gegner aus Aldersbach herrscht vor dem Derby eine Mischung aus Respekt und Vorfreude. Das 0:0 gegen den Vorletzten RSV Walchsing am vergangenen Wochenende war für Spielertrainer Oliver Winnerl eine vertane Chance. „Natürlich haben wir uns in diesem Spiel drei Punkte erhofft, aber insgesamt war das ein zu wenig überzeugender Auftritt von uns, weshalb das Unentschieden auch das gerechte Ergebnis war“, analysiert der Aufstiegscoach selbstkritisch.

Im Rückspiel gegen Aunkirchen will Aldersbach nun wieder geschlossener auftreten. „Mit Blick auf die Tabelle scheint die Ausgangssituation klar zu sein“, sagt Winnerl, „aber wir werden versuchen, als kompakte Einheit aufzutreten und alles reinzulegen, was es für ein Derby braucht.“ Schon das Hinspiel endete mit einem 1:1 – ein Ergebnis, das den kämpferischen Charakter der Begegnung widerspiegelte.

Während der FC Aunkirchen den Druck auf Tabellenführer Vornbach aufrechterhalten will, hofft der FC Aldersbach auf einen Überraschungserfolg, um im hinteren Tabellendrittel weiter Boden gutzumachen. Beide Teams kamen zuletzt nicht über ein torloses Unentschieden hinaus – ein Umstand, der dem Derby zusätzliche Würze verleiht.

Am Sonntag dürfte die Partie nicht nur von Taktik, sondern vor allem von Emotionen geprägt sein. Zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen, aber derselben Derby-Leidenschaft – beste Voraussetzungen für ein intensives und spannends Duell.

