eon Albrecht (links/gegen den VfR Mannheim) möchte mit dem FC 08 Villingen die kleine Erfolgsserie ausbauen. – Foto: Imago/Jan Papenfuss
Derby der Erfolgreichen zwischen FC 08 Villingen und Türk. SV Singen
FC 08 Villingen will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga gegen den Türkischen SV Singen fortsetzen
Der FC 08 Villingen will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga gegen den Türkischen SV Singen fortsetzen. Doch dieser befindet sich nach der Rückkehr von Trainer Ali Günes ebenfalls im Aufwind.
Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen: Auf diese Bilanz darf der FC 08 Villingen gerade zurückblicken. Mit dieser Ausbeute haben sich die Nullachter auf Rang sieben in der Oberliga nach vorn gearbeitet. Doch die Mannschaft der Stunde sind sie damit noch lange nicht. Dieser Titel trifft viel eher auf den Gegner am Freitagabend, 19 Uhr, zu. Da spielen die Villinger in der heimischen MS-Technology-Arena gegen den Türkischer SV Singen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.