 2026-08-06T13:32:42.897Z

Vom Spielfeldrand

Derby-Demontage: ASV schenkt Olympia ein halbes Dutzend ein

von ReDi · Gestern, 17:12 Uhr · 0 Leser

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Gestern, 15:00 Uhr
ASV Altenlingen
ASV AltenlingenASV Altenlingen
SV Olympia Laxten
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Der ASV Altenlingen hat im Lingener Stadtderby ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Olympia Laxten mit 6:0 bezwungen. Vor 755 Zuschauern hielt Olympia zunächst ordentlich dagegen, ehe der ASV innerhalb von zehn Minuten die Weichen stellte. Max Veer (27.), Felix Schmiederer (31.) und Andre Schnettberg per Handelfmeter (37.) sorgten für die 3:0-Pausenführung.

➡️ Videobericht von EmsTV

Laxten hatte nach dem Seitenwechsel Möglichkeiten zum Anschluss, ließ diese jedoch ungenutzt. Altenlingen zeigte sich deutlich konsequenter: Marvin Krämer (73.) und Jakob Plaß (75.) erhöhten mit einem Doppelschlag, ehe Justus Berning in der Nachspielzeit das halbe Dutzend vollmachte.

Damit feiert der ASV nach dem 3:2 in Salzbergen den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel und setzt seine erfolgreiche Serie im Stadtderby eindrucksvoll fort.

➡️ Kreis-Highlights: News uns Spielberichte aus dem Emsland

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Nullnummer in Baccum - SC Baccum holt ersten Saisonpunkt

Der SC Baccum hat im zweiten Saisonspiel den ersten Punkt eingefahren. Gegen den SV Veldhausen 07 kam der Bezirksliga-Aufsteiger am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus.

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr
SC Baccum
SC BaccumSC Baccum
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Abpfiff

In einer Partie mit wenigen Höhepunkten blieben Tore auf beiden Seiten aus. Die große Chance auf den späten Siegtreffer hatte Benjamin Kramer in der 83. Minute, konnte diese jedoch nicht nutzen. Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Spelle-Venhaus II steht damit der erste Bezirksliga-Punkt der Saison auf dem Konto des SC.