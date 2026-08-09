Derby-Demontage: ASV schenkt Olympia ein halbes Dutzend ein

Der ASV Altenlingen hat im Lingener Stadtderby ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Olympia Laxten mit 6:0 bezwungen. Vor 755 Zuschauern hielt Olympia zunächst ordentlich dagegen, ehe der ASV innerhalb von zehn Minuten die Weichen stellte. Max Veer (27.), Felix Schmiederer (31.) und Andre Schnettberg per Handelfmeter (37.) sorgten für die 3:0-Pausenführung.

Laxten hatte nach dem Seitenwechsel Möglichkeiten zum Anschluss, ließ diese jedoch ungenutzt. Altenlingen zeigte sich deutlich konsequenter: Marvin Krämer (73.) und Jakob Plaß (75.) erhöhten mit einem Doppelschlag, ehe Justus Berning in der Nachspielzeit das halbe Dutzend vollmachte.

Damit feiert der ASV nach dem 3:2 in Salzbergen den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel und setzt seine erfolgreiche Serie im Stadtderby eindrucksvoll fort.

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