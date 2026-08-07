Derby: Debstedt und Wehden treffen am 1. Spieltag aufeinander

– Foto: FuPa Lüneburg

Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt Aufsteiger TSV Debstedt den direkten Nachbarn vom TSV Wehden. Das Spiel findet auf dem gut präparierten und bespielbaren „Kalle-Witgen-Sportplatz“ in Debstedt statt. Beide Ortschaften trennen gerade einmal zwei Kilometer, und die Vereine gingen bis 2024 viele Jahre lang gemeinsam als SG Wehden/Debstedt auf Punktejagd.

Im Jahr 2024 folgte dann die unerwartete Trennung der Spielgemeinschaft; seitdem nehmen beide Vereine wieder eigenständig am Spielbetrieb teil. Zwei Jahre nach der Trennung kommt es nun erstmals zum Duell der beiden ersten Herrenmannschaften in einer Liga. Der TSV Debstedt schaffte in der vergangenen Saison den Aufstieg und qualifizierte sich damit für die eingleisige 1. Kreisklasse, während der TSV Wehden seine erste Herren freiwillig aus der Kreisliga zurückzog und für den Neuaufbau eine Mannschaft in der 1. Kreisklasse gemeldet hat.

Während es für den TSV Debstedt als Aufsteiger in erster Linie um den Klassenerhalt geht, will Konkurrent Wehden oben mitspielen und eine gute Rolle in der 1. Kreisklasse spielen. Es wird also spannend, wer dieses Derby für sich entscheiden und wer sich bereits so früh in der Saison in guter Verfassung präsentieren wird. Die Zuschauer dürfen ein spannendes und emotionales Duell erwarten.