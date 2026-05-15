Derby-Dämpfer vor Rekordkulisse

Meiningens Kapitän Marcus Weyer traf zur 1:0-Führung und leitete damit den Derbysieg ein. – Foto: Andre Hahnemann

Schon nach fünf Minuten setzten die Gäste ein Achtungszeichen, als Weber nach Balleroberung die Querlatte traf. Und auch in der Folgezeit spielte erst mal der VfL, nach knapp 15 Minuten holte Möhring einen Schuss von Aliija aus dem Winkel und es gab einen Eckball. Diese wurde von Landgraf vor das Tor gebracht und der völlig freistehende Weyer konnte problemlos zur Führung einköpfen. Walldorf indes fand nur schwer in die Partie. Immer wieder lief man sich fest, die Meininger Abwehr stand sicher. Aufregung dann nach knapp einer halben Stunde, als Niklas Schmidt unsanft im Strafraum von den Beinen geholt wurde, doch der vom Walldorfer Anhang erhoffte Pfiff von Schiri Falk blieb aus. Statt dessen baute Meiningen im Gegenzug die Führung aus. Die Walldorfer Abwehr bekam den Ball nicht entscheidend aus dem Starfraum und Weber nahm sich ein Herz und hielt einfach mal drauf. 0:2 nach 27 Minuten und der SV noch immer nicht gefährlich genug, um den VfL in Verlegenheit zu bringen. Die einzige richtige Möglichkeit hatte Braun nach einem Freistoß mit einem Kopfball, der aber nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Nach dem Seitenwechsel merkte man, dass sich der SV doch nicht so einfach geschlagen geben wollte. Wieder war es Braun, der diesmal nach einer Ecke zum Kopfball kam. VfL Keeper Blochberger konnte diesen aber abwehren. Nach gut einer Stunde versuchte sich Weber ein weiteres Mal, doch Möhring war auf dem Posten. Der eingewechselte Kerschner hatte Pech bei seinem Abschluss, der knapp vorbei ging. Nach schöner Vorarbeit von Askari Hadavi, der kurz zuvor für Göbel gekommen war, fiel der Anschlusstreffer durch Hahnemann. Es waren noch gut zehn Minuten zu spielen und der SV wollte nun mehr. Jeder Walldorfer Ballgewinn wurde von den Anhängern frenetisch gefeiert, doch es kam wie kommen musste: Einen Ausflug von Steffen Möhring bestrafte Henning drei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Flachschuss ins lange Eck. Das war schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch damit nicht genug, denn Henning schlug in der 94. Minute noch mal zu, als Pyterke über rechts kommend, nicht zu bremsen war und nach innen legen konnte. Das war dann auch der 1:4 Endstand. Meiningens Sieg hochverdient und in der kommenden Saison hat Walldorf erneut zwei Chancen, endlich einmal gegen den VfL zu gewinnen.