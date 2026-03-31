Derby-Comeback! Dalum II dreht Spiel in Hesepe

Der SV Dalum II konnte die Neuansetzung des Derbys beim SV Groß Hesepe II für sich entscheiden und gewann nach intensiven 90 Minuten mit 2:1.
Hesepe erwischte den besseren Start und ging früh mit 1:0 in Führung. Nach einem Steckpass durch die Mitte war Lennart Wefers zunächst noch dran, doch der Ball landete erneut beim Stürmer, der einschob. Kurz darauf kam es zu einem Zusammenprall: Hesepe-Spieler Elwin Janzen und Dalums Keeper Lennart Wefers gingen in ein Luftduell und mussten beide verletzt ausgewechselt werden.
Kurz vor der Pause gelang Dalum der wichtige Ausgleich. Niklas Ratering traf per Volley stark in die Ecke zum 1:1. Insgesamt war die Körpersprache in der ersten Halbzeit noch ausbaufähig.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Dalum ein anderes Gesicht und nahm das Derby endlich richtig an. Hesepe bekam einen Elfmeter zugesprochen, setzte diesen jedoch unten links an den Pfosten. Der eingewechselte Torwart Jonas Schmidtchen hatte die Ecke gut geahnt und den Ball stark „weggeguckt“.
In der 65. Minute drehte Dalum das Spiel: Ecke von Niklas Ratering, Kopfball Luis Lüttel – 2:1 für den SVD. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Oliver Pirsig setzte noch zu einem Fallrückzieher an, der jedoch von Innenverteidiger Jonas Kramer geblockt wurde.
Am Ende stand ein umkämpfter Derby-Sieg für Dalum, vor allem dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.
Gute Besserung an die verletzten Dalumer Spieler Lennart Wefers, Franz Kölker und Robin Sprenger sowie an Elwin Janzen vom SV Groß Hesepe II.
Insgesamt waren viele Zuschauer auf beiden Seiten vor Ort. Ein besonderes Dankeschön geht an die Dalumer Fans für die starke Unterstützung.
Das nächste Spiel steht direkt an: Am Mittwoch, den 01.04., um 18:00 Uhr auswärts bei SF Schwefingen II – damit endet eine intensive Serie von vier Spielen in drei Tagen.