Derby-Comeback! Dalum II dreht Spiel in Hesepe von SV Dalum · Gestern, 23:50 Uhr · 0 Leser

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Der SV Dalum II konnte die Neuansetzung des Derbys beim SV Groß Hesepe II für sich entscheiden und gewann nach intensiven 90 Minuten mit 2:1. Hesepe erwischte den besseren Start und ging früh mit 1:0 in Führung. Nach einem Steckpass durch die Mitte war Lennart Wefers zunächst noch dran, doch der Ball landete erneut beim Stürmer, der einschob. Kurz darauf kam es zu einem Zusammenprall: Hesepe-Spieler Elwin Janzen und Dalums Keeper Lennart Wefers gingen in ein Luftduell und mussten beide verletzt ausgewechselt werden.

Kurz vor der Pause gelang Dalum der wichtige Ausgleich. Niklas Ratering traf per Volley stark in die Ecke zum 1:1. Insgesamt war die Körpersprache in der ersten Halbzeit noch ausbaufähig. Nach dem Seitenwechsel zeigte Dalum ein anderes Gesicht und nahm das Derby endlich richtig an. Hesepe bekam einen Elfmeter zugesprochen, setzte diesen jedoch unten links an den Pfosten. Der eingewechselte Torwart Jonas Schmidtchen hatte die Ecke gut geahnt und den Ball stark „weggeguckt“.