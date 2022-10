Derby! Beim ASV Dachau läuft’s – bei Eintracht Karlsfeld auch „Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden“

Dachau/Karlsfeld – Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem letzten Pflichtspiel-Duell treffen der ASV Dachau und der TSV Eintracht Karlsfeld wieder in der Landesliga Südost aufeinander. Am Samstag ab 13 Uhr rollt der Ball im Sepp-Helfer-Stadion. Für beide Teams geht es darum, die Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen. „Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden“, sagt Jay Alkan, Trainer der Gäste aus Karlsfeld.

Auch der ASV Dachau kann sich treu bleiben, denn der Aufsteiger gehört in den vergangenen zwei Monaten zu den erfolgreichsten Teams der gesamten Liga. Dank sechs Siegen bei nur einer Niederlage in neun Spielen kletterten die Dachauer in der Tabelle auf den siebten Platz. Die Tabellenspitze ist nur noch sechs Punkte entfernt.

Besonders stark ist die Defensive. Kein Team der Liga kassierte bislang so wenige Gegentore wie der ASV (16). „Bis auf den Start können wir sehr zufrieden sein“, sagt Haupt. Was neu ist im Vergleich zu den drei Niederlagen zum Saisonstart: „Wir haben zuletzt auch in nicht so guten Spielen gepunktet.“

Die Dachauer sind ein Gegner, dem die anderen Teams aus dem Weg gehen würden. Die Mannschaft ist eingespielt. Doch ausgerechnet vor dem Derby muss Haupt seine Startelf im Vergleich zum 3:0-Sieg in Forstinning auf mindestens zwei Positionen verändern. Yazid Ouro-Akpo ist verhindert, Mario Stanic hat sich das Syndesmoseband angerissen. Haupt: „Beide waren gut drauf, deswegen ist es sehr schade, ich muss mir was einfallen lassen.“ Auch der angeschlagene Tobias Erl droht auszufallen. Dennoch ist der ASV-Trainer optimistisch: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns. Es gibt viele Spieler, die ins Team drängen.“

Die Gäste aus Karlsfeld könnten mit der Startelf aus dem Unterföhring-Spiel auflaufen. Das heißt auch, dass Stürmer Christoph Traub weiterhin ausfällt. Auch Osman Akbulut kann nach einem Anriss des Innenbands im Knie nicht mitwirken. „Osman wird bis zur Winterpause ausfallen“, berichtet Trainer Alkan. Die zuletzt spielentscheidenden Akteure sind allerdings dabei. Einem spannenden Derby steht nichts im Weg.