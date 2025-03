Derby bei Türkspor Neu-Ulm, SV Reinstetten empfängt Weiler

---



Aufstiegsrunde





Morgen, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen FC Srbija Ulm Srbija Ulm 14:00



Der FC Wangen will nach insgesamt vier Unentschieden in sechs Partien den zweiten Saisonsieg einfahren. Gegen den Tabellenvorletzten FC Srbija Ulm, der zuletzt mit einem 4:1-Sieg gegen Heimenkirch überraschte, zählt für die Hausherren vor eigenem Publikum nur ein Dreier. Die Gäste möchten den Schwung des ersten Saisonsiegs mitnehmen und weiter Boden gutmachen.

---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:30



Heimenkirch steht nach der klaren Niederlage in Ulm weiter im unteren Tabellendrittel und muss sich gegen ein nun selbstbewusstes Team der SSG Ulm 99 beweisen. Die Gäste reisen mit vier Siegen aus sieben Spielen an und verfügen über eine stabile Defensive. Ein Auswärtssieg würde die Ulmer weiter im Rennen um die Spitzenplätze halten.

---



Blaubeuren hat nach der klaren Niederlage in Ulm Wiedergutmachung im Sinn und will mit einem Heimsieg den Anschluss an das Spitzenduo halten. Riedlingen rangiert mit nur einem Saisonsieg auf einem der hinteren Plätze und benötigt dringend Punkte. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie, dürfen die Gäste aber nicht unterschätzen.

---



Die Hausherren wollen mit dem sechsten Saisonsieg die Tabellenführung verteidigen. Weiler hingegen reist nach dem 2:2 gegen Friedrichshafen mit Selbstvertrauen an und könnte mit einem Auswärtserfolg in die Spitzengruppe vorstoßen. Beide Mannschaften bewegen sich formstark durch die Aufstiegsrunde, was auf ein enges Spiel hindeutet.





Abstiegsrunde



Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld der Tabelle und haben zuletzt unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Biberach möchte sich nach dem klaren Sieg in Ehingen die Serie weiter fortsetzen, sie sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Der TSV Buch will nach dem torreichen Spiel gegen Hohentengen wieder kompakter auftreten.

--

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Ochsenhausen Ochsenhausen 15:00



Hohentengen reist mit Rückenwind aus dem 4:3 in Buch an und trifft auf einen direkten Konkurrenten. Ochsenhausen konnte zuletzt mit dem ersten Saisonsieg gegen Oberzell etwas Selbstvertrauen tanken. Ein Heimsieg wäre für Hohentengen ein Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

---

Morgen, 15:30 Uhr SV Oberzell SV Oberzell FC Mengen Mengen 15:30



Oberzell wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg und steht am Tabellenende. Für den FC Mengen ist das Duell eine gute Gelegenheit, wieder Anschluss an die Nichtabstiegplätze herzustellen. Die Gäste reisen als Favorit an, dürfen aber den kämpferischen Einsatz der Hausherren nicht unterschätzen.

---



Das Derby verspricht Brisanz: Türkspor will seine Offensivstärke erneut ausspielen, während Türkgücü die knappe Niederlage gegen Laupheim wettmachen möchte. Beide Teams bewegen sich auf Augenhöhe – ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter.

---



In dieser Partie treffen die beiden defensivstärksten Mannschaften aufeinander. Ein Sieg für Ravensburg II würde die Tür zur Tabellenspitze wieder aufstoßen, während die Laupheim bei einem Dreier die Gäste in der Tabelle überholen würde.

---

Morgen, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:30



Der Tabellenführer aus Mietingen möchte seine gute Serie fortsetzen und den Vorsprung ausbauen. Ehingen dagegen steckt nach der klaren Niederlage gegen Biberach weiter in der unteren Tabellenhälfte fest. Die Rollenverteilung ist klar, doch die TSG wird sich nicht kampflos ergeben.