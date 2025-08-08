Derby-Auftakt: Wer setzt sich in Sonnenberg durch?

Wiesbaden. Zum Start in die neue Kreisoberliga-Saison wartet direkt ein echtes Highlight: Die Spvgg Sonnenberg empfängt am Sonntag, 10. August, um 15 Uhr den langjährigen Ligakonkurrenten 1. FC Naurod – ein Derby mit Geschichte, Emotion und Spannung. Und der Wiesbadener Kurier ist live per Stream dabei!

Beide Teams zählen zu den dienstältesten Mannschaften der KOL Wiesbaden und standen sich in unzähligen Aufeinandertreffen gegenüber. „Das geht zurück bis in die 50er“, erinnert sich Helge Dörr, Naurod-Urgestein und Vereinsmitglied seit fast 50 Jahren. „Der Sonnenberger Platz ist klein, da kann es auch mal hitzig werden – aber das gehört dazu. Die Emotionen sind Teil des Spiels, vor allem im Derby.“

Sportlich verspricht das Duell einiges. Naurod beendete die letzte Saison auf dem dritten Platz, Sonnenberg folgte als Sechster. Doch beim Gastgeber hat sich über den Sommer einiges getan: Ein neuer Trainer, viele Neuzugänge. „Wir haben einige erfahrene Spieler, die schon lange hier sind, aber auch viele, die erst, wie ich, seit dem Sommer dabei sind. Die kennen das Derby höchstens aus Erzählungen oder aus der Zeitung“, sagt Sonnenberg-Coach Alex Kopp. „Es ist ein besonderer Auftakt, aber für uns geht’s vor allem darum, nach dem Umbruch ein Spiel zu spielen, auf dem man aufbauen kann.“ Kopp zeigt sich optimistisch: „Wir haben eine gute Auswahl von tollen Charakteren, die auch gut zusammenpassen.“

ZUM LIVESTREAM

Die Gäste aus Naurod gehen dagegen mit einem eingespielten Kader und klaren Ambitionen in die neue Runde. „Unser Stammkader ist beständig, wir kommen vor allem über die Teamleistung“, sagt Trainer Manfred Klug, der früher selbst für Sonnenberg spielte. „Wir wissen, dass wir am ersten Spieltag direkt abliefern müssen. Sonnenberg war in der Vergangenheit oft stark durch ihre Mentalität – da waren wir im letzten Spiel bei ihnen etwas unterlegen.“

Trotz Rivalität überwiegt der gegenseitige Respekt. „Viele kennen sich privat, in den letzten Jahren ist es deutlich ruhiger geworden. Am Ende ist es ein Fußballspiel – das bleibt auf dem Platz“, so Dörr.

Klar ist: Das traditionsreiche Duell ist gleich zum Start ein echter Gradmesser – sportlich wie emotional. Die Vorfreude ist auf beiden Seiten groß.