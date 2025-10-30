Die Fußballer der 1. Mannschaft des SV Blau Weiß Kerpen haben die Chance auf ein ganz besonderes Erlebnis: Sie zählen zu den sechs Finalisten des VELTINS „Dein Heimspiel 2025“-Gewinnspiels.
Gelingt es dem Team, die HEUTE startende Online-Abstimmung zu gewinnen, darf Blau Weiß Kerpen sein Derby gegen den Horremer SV II am 29. November in der VELTINS-Arena auf Schalke austragen – dort, wo sonst die Profis des FC Schalke 04 auflaufen.
Für die Mannschaft wäre das ein unvergessliches Highlight: ein echtes Kreisliga-Derby auf großer Bühne.
Ab HEUTE (30. Oktober) können alle Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Stimme auf der Webseite www.veltins-heimspiel.de abgeben und damit helfen, den Traum vom Spiel in der Arena wahr werden zu lassen.
Also: Abstimmen, mitfiebern und Daumen drücken – damit das Kerpener Derby auf Schalke Realität wird!