 2025-10-29T14:40:31.903Z

Vom Spielfeldrand

Derby auf Schalke?

Blau Weiß Kerpen hofft auf ein Derby in der VELTINS-Arena

Verlinkte Inhalte

KL A Rhein-Erft
KL B2 Rhein-Erft
KL B3 Rhein-Erft
KL C5 Rhein-Erft
KL D7 Rhein-Erft

Die Fußballer der 1. Mannschaft des SV Blau Weiß Kerpen haben die Chance auf ein ganz besonderes Erlebnis: Sie zählen zu den sechs Finalisten des VELTINS „Dein Heimspiel 2025“-Gewinnspiels.

Die Fußballer der 1. Mannschaft des SV Blau Weiß Kerpen haben die Chance auf ein ganz besonderes Erlebnis: Sie zählen zu den sechs Finalisten des VELTINS „Dein Heimspiel 2025“-Gewinnspiels.

Gelingt es dem Team, die HEUTE startende Online-Abstimmung zu gewinnen, darf Blau Weiß Kerpen sein Derby gegen den Horremer SV II am 29. November in der VELTINS-Arena auf Schalke austragen – dort, wo sonst die Profis des FC Schalke 04 auflaufen.

Für die Mannschaft wäre das ein unvergessliches Highlight: ein echtes Kreisliga-Derby auf großer Bühne.

Ab HEUTE (30. Oktober) können alle Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Stimme auf der Webseite www.veltins-heimspiel.de abgeben und damit helfen, den Traum vom Spiel in der Arena wahr werden zu lassen.

Also: Abstimmen, mitfiebern und Daumen drücken – damit das Kerpener Derby auf Schalke Realität wird!

Aufrufe: 030.10.2025, 06:14 Uhr
Steffen HickertAutor