Derby auf Schalke?

Die Fußballer der 1. Mannschaft des SV Blau Weiß Kerpen haben die Chance auf ein ganz besonderes Erlebnis: Sie zählen zu den sechs Finalisten des VELTINS „Dein Heimspiel 2025“-Gewinnspiels.

Gelingt es dem Team, die HEUTE startende Online-Abstimmung zu gewinnen, darf Blau Weiß Kerpen sein Derby gegen den Horremer SV II am 29. November in der VELTINS-Arena auf Schalke austragen – dort, wo sonst die Profis des FC Schalke 04 auflaufen.