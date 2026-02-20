Derby auf der Westkampfbahn: Sportfreunde holen 0:2-Rückstand auf

Doppeltorschütze gegen die Sportfreunde: FCD-Stürmer Philipp Simon (Mitte). – Foto: Danielle Schall-Langfort

Vor dem Anpfiff des Derbys erhellte ein buntes Feuerwerk den Himmel über der Dürener Westkampfbahn. Die treuen Fans des 1. FC Düren hatten sich gemeinsam mit befreundeten Anhängern des 1. FC Bocholt und der Sportfreunde Baumberg überraschend im sonst meist menschenleeren Gästekäfig breitgemacht und ihrer Mannschaft mit Pyrotechnik und lautstarkem Gesang ordentlich eingeheizt.

Gleichwohl schob der 37-Jährige hinterher: „Die Zuschauer sind voll auf ihre Kosten gekommen. Es war alles dabei. Es stand Derby drauf und es war Derby drin.“ Dabei musste Demircan die letzten Minuten gemeinsam mit seinem Assistenten hinter der Bande verfolgen, da beide kurz zuvor jeweils die Rote Karte gesehen hatten.

Auf dem Platz zündeten wenig später beide Mannschaften ein Feuerwerk. Die Partie in der Fußball-Mittelrheinliga zwischen dem 1. FC Düren und den Sportfreunden Düren endete am Freitagabend mit einem 2:2, wobei die Gastgeber eine 2:0-Führung noch aus der Hand gaben. Dennoch war der Punkt am Ende durchaus schmeichelhaft für den FCD, wie auch Gästecoach Marcel Demircan nach dem Schlusspfiff unterstrich: „Ich glaube, dass wir den Sieg einen Tick mehr verdient gehabt hätten.“

Sein Gegenüber blickte mit gemischten Gefühlen auf die 90 Minuten zurück: „Insgesamt haben wir nicht mehr als einen Punkt verdient. Umso ärgerlich ist es natürlich, wenn du 2:0 führst. Der schnelle Anschlusstreffer nach der Pause war aus meiner Sicht der Knackpunkt“, resümierte Luca Lausberg.

Philipp Simon mit Doppelpack

Doch der Reihe nach: Auf dem holprigen und tiefen Rasen erspielten sich die Gastgeber die erste Chance. Ali Alawie verlängerte per Kopf zu Kapitän Nils Schütte, der die Kugel knapp über das Tor beförderte (6. Minute). Nur eine Zeigerumdrehung später zappelte der Ball dann aber im Netz: Philipp Simon markierte aus spitzem Winkel die umjubelte 1:0-Führung (7.).

Die Gäste schüttelten sich kurz und drückten in der Folge auf den Ausgleich. Niclas Mandelartz stürmte in Minute elf allein auf Yannick Marko zu, doch der FCD-Keeper verhinderte den Ausgleich per Fußabwehr. Die Sportfreunde probierten es weiter. Marcel Reisgies scheiterte aus der Distanz (19.). Dann wurde es hitzig: Zunächst langte Reisgies mehrfach im Zweikampf ordentlich hin, bis ihn Emeraude Kongolo schließlich mit einem Griff ins Gesicht zu Boden streckte. Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für den FCD und ließ die Karte in seiner Brusttasche stecken.

Erst in der 28. Minute tauchten die Hausherren wieder gefährlich vor dem Sportfreunde-Tor auf. Erst scheiterte Simon in der Aktion gleich doppelt, ehe Raban Laux aus der zweiten Reihe trocken draufhielt. Keeper Philipp Müller lenkte die Kugel so gerade noch zur Ecke. Zwei Minuten später war es wieder Mandelartz, der im Eins-gegen-eins mit Marko erneut das Nachsehen hatte. Es ging auch in der Folge weiter hin und her. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Simon per Freistoß das glückliche 2:0 für den FCD nach (43.).

Hagen Blohm trifft nach der Pause

Mit ordentlich Wut im Bauch kamen die Gäste aus der Kabine. Hagen Blohm beförderte den Ball kurz nach Wiederanpfiff aus rund 25 Metern sehenswert zum 1:2 ins Tor (46.). Nur zwei Minuten später krachte eine Flanke des Torschützen an die Latte. Die Sportfreunde drückten vor 450 Zuschauern auf den Ausgleich. Winter-Neuzugang Tomoya Kitazawa sorgte mit einem Traumtor schließlich für den umjubelten 2:2-Endstand (63.). Die Dürener Fans skandierten nun: „Wir wollen euch kämpfen sehen.“ Tatsächlich stemmten sich die Gastgeber fortan erfolgreich gegen die drohende Niederlage. Nach einer ausgedehnten Nachspielzeit war das Remis schließlich aktenkundig.

„Am Ende sind beide Tore von den Sportfreunden absolute Sonntagsschüsse, wo Yannick Marko nichts machen kann. Insgesamt haben wir aber vor allem im Spiel mit dem Ball einiges vermissen lassen, was uns sonst auszeichnet“, verdeutlichte Lausberg.

Für die Sportfreunde, die mit acht Zählern auf dem Konto weiterhin den vorletzten Tabellenplatz bekleiden, ist das Remis fast schon zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt, dennoch zeigte sich Demircan zufrieden: „Für uns ist momentan ein gutes Gefühl das Wichtigste. Es ist nicht unser Anspruch, auswärts beim 1. FC Düren drei Punkte zu holen. Mein Anspruch war, uns gut zu verkaufen. Und das war schon allererste Sahne heute, daher ich bin stolz auf die Jungs.“

1. FC Düren: Y. Marko - Murakami, Kongolo, Schütte, J. Kuckertz - Scheibner (57. Backhaus), Jaksic, Olschewski (68. Eglenovic), Laux - Alawie (73. Kitagawa), Simon

Sportfr. Düren: Müller - Klepgen (81. Won Choi), Edun, Iven, Blohm - Kitazawa (75. Filatov), Yamashita, Sengül, Obuchi (90. + 4 Kurtaliqi) - Mandelartz (61. Gashani), Reisgies (46. Mbayabu)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de