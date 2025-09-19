Derby auf der Ruhbank

Der 8. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost steht auf dem Programm, die Mannschaft des SVE reist zum SV 1907 Ruhbank e.V.. Es ist Derby-Zeit! Die Strecke zwischen beiden Sportplätzen beträgt 3,4 Kilometer, es ist ein Nachbarschaftsduell. Beide Vereine kooperieren seit vielen Jahren erfolgreich in der AH-Mannschaft. Zusätzliche Brisanz in dem Derby birgt die Tatsache, dass seit dieser Saison mit Oliver Reich beim SV Ruhbank der Trainer Verantwortung trägt, der sechs Jahre an der Seitenlinie des SVE stand. Die Gastgeber, mit dem Ziel in die Saison gestartet einen einstelligen Zabellenplatz zu erreichen, sind schwach in die Saison gestartet. Es dauerte bis zum sechsten Spieltag, ehe der erste Saisonsieg perfekt war. Bisher stehen vier Punkte und ein Torverhältnis von 5:15 zu Buche. Natürlich werden die Gastgeber alles in die Waagschale werfen, um die drei Punkte auf der Ruhbank zu behalten. Anders sieht es beim SVE aus. Nachdem zweiten Saisonsieg reist die Mannschaft mit dem klaren Signal zum Derby an, einen Auswärtssieg einzufahren um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Das diese Aufgabe sehr schwierig wird, ist sich jeder im Erlenbrunner Lager bewusst. Ein Derby und zwei Teams, die gewinnen wollen. Die besten Voraussetzungen für einen spannenden Fußballnachmittag!

#SINCE1919

#SVE2025

#SVRSVE

#Saison2526