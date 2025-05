Derby auf dem Talgut – Eisenbahner SV trotz Unterzahl mit hoher Sieg

Das nächste Derby stand an – die Eisenbahner trafen auf den FC Tössfeld. Eine besondere Partie, da beide Vereine sich den Sportplatz Talgut teilen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite – perfekte Bedingungen für ein Fussballspiel. Trotz der Derby-Atmosphäre war die Stimmung respektvoll, denn viele Spieler und Trainer kannten sich bereits untereinander.

Nach dem Anpfiff durch den Schiedsrichter legten die Eisenbahner direkt los. Bereits in der 5. Minute nahm David auf der linken Seite Tempo auf, setzte sich am Verteidiger vorbei und spielte den Ball flach in die Mitte. Der Torwart verschätzte sich, konnte den Ball nicht festhalten und Jaro stand genau richtig, um zur frühen Führung einzuschieben.