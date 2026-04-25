Derby-Atmosphäre in Aachen − Bergfried will den nächsten Sieg

Aachen empfängt Waldenrath zum „Derby" – Foto: Rocco Bartsch

Bergfried will den nächsten Big Point im Abstiegskampf Für den SV Bergfried steht das nächste wegweisende Duell gegen Casa an. Während Bergfried mit einer beeindruckenden Erfolgsserie die Hoffnung auf den Klassenerhalt neu entfacht hat, will Casa den Sack in Sachen Klassenerhalt endgültig zumachen. Nach dem wichtigen Sieg in Menden herrscht bei den Leverkuserinnen Aufbruchstimmung. Sebastian Finster weiß aber, dass ein Sieg gegen Casa trotzdem nicht selbstverständlich ist: „Nach dem Sieg gegen Menden bleiben wir immer noch realistisch. Es ist eine Top-Ausbeute, dass wir aus den letzten vier Spielen drei Siege geholt haben. Aber um gegen Casa etwas Zählbares zu holen, müssen wir wieder an unsere Grenzen gehen", so Finster. Das Ziel für das Heimspiel ist klar definiert: Bergfried will nicht nur die eigene Serie ausbauen, sondern den direkten Konkurrenten wieder unmittelbar in Bedrängnis bringen: „Unser Ziel ist es, Casa zu ärgern und auch sie wieder tiefer in den Abstiegskampf zu ziehen." Casa España reist mit dem Rückenwind eines knappen Sieges gegen Bröltal an, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Bergfried hat sich durch die neun Punkte aus den letzten vier Partien bis auf Schlagdistanz herangekämpft. Sollten die Gastgeberinnen tatsächlich den vierten Sieg im fünften Spiel einfahren, würde der Abstiegskampf in der Mittelrheinliga auf die Zielgerade hin noch einmal völlig neu gemischt werden.

Merl empfängt Straß Während die Merlerinnen mit einem Heimsieg den Klassenerhalt rechnerisch so gut wie eintüten können, kämpft Straß um jeden Punkt, um sich Luft zum Tabellenende zu verschaffen. Das Hinspiel ist den Gastgeberinnen noch in mahnender Erinnerung: Damals tat man sich gegen die kompakt stehende Alemannia extrem schwer und fand kaum spielerische Lösungen. Coach Jan Schüll stellt seine Mannschaft auf eine harte Geduldsprobe ein und fordert eine geschlossene Teamleistung: „Uns erwartet ein Gegner, gegen den wir uns im Hinspiel sehr schwer getan haben. Wir unterschätzen Straß auf keinen Fall. Wir müssen unseren guten Schwung aus den letzten Partien mitnehmen und als Team leidenschaftlich arbeiten.“ Für Schüll ist die Zielsetzung klar – er will das Thema Abstiegskampf an diesem Wochenende endgültig ad acta legen: „Drei Punkte wären immens wichtig, um uns endgültig den Klassenerhalt zu sichern.“

Südwest weiter nicht zu stoppen? Während die Kölnerinnen mit einer beeindruckenden Bilanz von 15 Siegen aus 16 Spielen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze ziehen, reist Jüngersdorf als unbequemer Außenseiter an, der den „Großen“ der Liga schon mehrfach das Leben schwer gemacht hat. Das Hinspiel ist den Gastgeberinnen noch als zähe Angelegenheit in Erinnerung. Trotz der Feldüberlegenheit dauerte es bis kurz vor Schluss, ehe Südwest den entscheidenden Riegel knacken konnte. Diese Geduldsprobe will man sich im Rückspiel ersparen. An das Hinspiel denkt auch Larissa Schnackertz nochmal: „Uns erwartet ein schwer zu bespielender Gegner. Im Hinspiel haben wir uns lange schwer getan, ins letzte Drittel zu kommen, und konnten erst kurz vor Ende das Spiel entscheiden. Das wollen wir dieses Mal ändern. Wir möchten über Ballbesitz nicht nur das Spiel kontrollieren, sondern uns Chancen erspielen und schneller verwerten, als es im Hinspiel der Fall war.“