Derby an der Spitze: Ramlingen empfängt Burgdorf

– Foto: Niedersachsen Döhren

Am Sonntag (15 Uhr) steht in der Bezirksliga Hannover 2 ein echtes Derby auf dem Programm: Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II empfängt den TSV Burgdorf. Es ist ein Duell mit sportlicher Brisanz – und viel Emotion. Tabellenführer gegen einen formstarken Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, dazu die geografische Nähe: Die Voraussetzungen sind klar.

Für Trainer Darijan Vlaski ist die Ausgangslage eindeutig beschrieben: „Derby, mehr muss ich dazu nicht sagen.“ Er erwartet eine Partie mit hohem körperlichen Einsatz: „Ich gehe von einem kampfbetonten Spiel aus. Burgdorf wird versuchen, uns physisch zu fordern.“

Der Tabellenführer geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Unter der Woche setzte sich Ramlingen souverän mit 2:0 gegen die Sportfreunde Anderten durch, zuvor wurden auch die Aufgaben gegen Garbsen und Blaues Wunder gelöst. Mit 49 Punkten aus 20 Spielen steht die Mannschaft knapp vor der SG 74 Hannover an der Spitze.

Vlaski sieht den Schlüssel in der eigenen Spielidee: „Wir müssen bereit sein und versuchen, unser Spiel durchzudrücken.“ Die Vorbereitung sei entsprechend ausgerichtet gewesen: „Wir bereiten uns gut vor und freuen uns auf das Derby.“

Das Hinspiel in Burgdorf konnte Ramlingen mit 3:1 für sich entscheiden – ein Vorteil, auf den sich Vlaski jedoch nicht verlässt.

Burgdorf mit Moral und spätem Sieg

Der TSV Burgdorf reist mit Rückenwind an. Am vergangenen Spieltag gelang ein 1:0-Sieg gegen TuS Davenstedt – der entscheidende Treffer fiel erst in der 90. Minute durch Florian Pszolla. Ein Erfolg, der die Moral der Mannschaft unterstreicht.

Mit 33 Punkten rangiert Burgdorf aktuell auf Platz sieben, hat aber den Anschluss an die obere Tabellenhälfte gehalten. Gerade in Derbyspielen spielt die Tabelle oft nur eine untergeordnete Rolle – entscheidend sind Intensität, Zweikampfführung und Tagesform.

Ramlingen steht unter Zugzwang im Aufstiegsrennen, da Verfolger SG 74 Hannover dicht aufgerückt ist. Jeder Punktverlust kann direkte Auswirkungen auf die Tabellenspitze haben. Burgdorf hingegen kann befreit aufspielen – und genau das macht die Aufgabe für den Spitzenreiter gefährlich.

Vlaski bringt es auf den Punkt: „Beide Mannschaften werden alles reinwerfen.“ Ein klassisches Derby also – mit offenem Ausgang und hoher Intensität.