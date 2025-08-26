Derby an der Mühlbachaue im Livestream

Saulheim. Wenn am Sonntag um 15 Uhr auf dem Saulheimer Sportplatz der Ball rollt, ist Derby-Atmosphäre garantiert: Zum fünften Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen trifft der FSV auf den Neuborn-Verein aus Wörrstadt. Die Gäste spielten vor zwei Jahren noch in der B-Klasse Alzey-Worms, schafften den Durchmarsch in die zwei Ligen höhere Spielklasse. So hoch spielten die Herren der TuS zuvor noch nie. Nach vier gespielten Ligapartien steht die Elf von Spielertrainer René Novo auf Rang 12 – zwei Plätze vor dem Konkurrenten aus Saulheim.