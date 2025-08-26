 2025-08-21T14:07:42.707Z

Derbyzeit in Saulheim: Der FSV empfängt den TuS Wörrstadt.
Derbyzeit in Saulheim: Der FSV empfängt den TuS Wörrstadt. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Derby an der Mühlbachaue im Livestream

FSV Saulheim fordert TuS Wörrstadt +++ Gestandener Bezirksligist gegen hungrigen Aufsteiger aus der A-Klasse live bei der AZ im Stream

Saulheim. Wenn am Sonntag um 15 Uhr auf dem Saulheimer Sportplatz der Ball rollt, ist Derby-Atmosphäre garantiert: Zum fünften Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen trifft der FSV auf den Neuborn-Verein aus Wörrstadt. Die Gäste spielten vor zwei Jahren noch in der B-Klasse Alzey-Worms, schafften den Durchmarsch in die zwei Ligen höhere Spielklasse. So hoch spielten die Herren der TuS zuvor noch nie. Nach vier gespielten Ligapartien steht die Elf von Spielertrainer René Novo auf Rang 12 – zwei Plätze vor dem Konkurrenten aus Saulheim.

Zuletzt trotzten die Wörrstädter dem Ligaprimus aus Zornheim ein 3:3-Unentschieden ab und dürften mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen nach Saulheim reisen. Das Bezirksliga-Derby (Anstoß am Sonntag um 15 Uhr) wird übertragen bei „Fußball live“, dem Live-Format der VRM – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus.

>>> ZUM LIVESTREAM

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00

